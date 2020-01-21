Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Алексей Гончарук

Идеи для оформления уютной кофейни

08:00
От дизайна кафе многое зависит - фото 1
От дизайна кафе многое зависит

Небольшие кофейни пользуются огромной популярностью в мегаполисах: в комфортной атмосфере, когда все обустроено по-домашнему, чувствуешь себя более расслабленно, десерты кажутся слаще, а кофе – крепче.

Эта подборка простых идей для тех, кто мечтает открыть свою кофейню и ищет вдохновения. А если кроме вдохновения нужна профессиональная помощь команды талантливых дизайнеров, тогда советуем обратиться в профессиональную студию – на сайте Partner Design можно найти актуальную информацию по теме и ознакомиться с портфолио команды. А пока рассмотрим топ-8 идей для уютных кофеен.

С мексиканским настроением

Немного неожиданно, но в этом и вся фишка – сразу привлечет внимание. Кафе такого стиля должно быть заполнено до краев латиноамериканской атмосферой страсти и жизнелюбия – смелые оттенки, зажигательная музыка, мозаика в оформлении стен и столешниц, традиционные терракотовые горшки для зеленых растений.

дизайн кофейни

Итальянское кафе с отличным эспрессо

Как в центре Киева открыть итальянское кафе? Кроме того, что там непременно должен быть идеальный эспрессо, важно сосредоточиться на уюте. В итальянской кофейне хорошо смотрится плитка, фрески на стенах, солнечные оттенки – зеленый, терракотовый, кирпичный, деревянная мебель и яркий текстиль.

дизайн кофейни

C парижским шармом

Чтобы привлечь внимание к кафе, оформление дизайна можно начать с улицы – установить ярко-красные зонты и навесы, чтобы издалека заинтересовать посетителей. Детали интерьера – стулья с овальными спинками, столики, декорированные скатертями, зеркала и люстры, картины на стенах. Да, в парижском кафе немного вычурности и помпезности не помешает.

C элементами эклектики

Гарантировано выделиться на фоне конкурентов позволит нестандартный и смелый декор интерьера с элементами эклектики. Смело сочетать несочетаемое – вот основной девиз. Можно использовать элементы 70-х и 80-х годов в интерьере, предметы декора и меблировки поп-арт, яркие цвета в мебели и отделке.

дизайн кофейни

Hipster кафе

Если открывать кафе рядом с университетом или другим местом, где большое скопление молодых и креативных, можно смело оформить интерьер с хипстерскими элементами. На стенах кстати будут граффити и картины современных художников, старые пластинки, зеркала и грубые светильники. Отдельно можно установить столы для современных настольных игр и, конечно, не забыть о достаточном количестве розеток.

В деревенском стиле

Чтобы передать настроение деревенского кафе где-нибудь в европейской глубинке, можно использовать натуральную необработанную древесину для мебели и барной стойки. Хорошо будут смотреться свисающие лампочки, умывальники в виде раковин, металлические состаренные стулья, простая посуда и много, очень много естественного света.

дизайн кофейни

Современно и минималистично

Если хочется оформить кофейню просто и со вкусом, так, что гарантированно понравится большинству гостей, можно использовать гладкие белые стены и светлые прилавки, простые столы и стулья для создания современного «чистого» интерьера. Далее добавляем яркий свет и элементы из нержавеющей стали для умеренного блеска. В результате получается типичный, в хорошем смысле «инстаграм-вариант» интерьера кофейни.

дизайн кофейни

В стиле лофт

Стиль лофт по-прежнему актуален, поэтому кофейня в духе промышленной романтики будет точно замечена. Элементы этого стиля всем хорошо известны – кирпичная кладка, открытые коммуникации, сочетание простых деревянных столов и металлических стульев с мягкой мебелью, огромные окна в пол. В такой кофейне чувствуешь себя раскованно и свободно от надуманных рамок и шаблонов.

Еще больше актуальных идей можно найти, обратившись к команде дизайнеров Partner Design.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Общество кафе бизнес Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Лайнер МАУ был сбит двумя ракетами - фото 1
Иран опубликовал официальный отчет о крушении рейса PS752
10:00
Нацотбор стартует 8.02.2020 - фото 1
Евровидение 2020: За право представлять Украину поборются 16 претендентов
Вчера, 19:00
С БТРами и АК: в Херсоне задержали подозреваемого в деле Гандзюк - фото 1
С БТРами и АК: в Херсоне задержали подозреваемого в деле Гандзюк
Вчера, 16:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
Вчера, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...