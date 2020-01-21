Идеи для оформления уютной кофейни

От дизайна кафе многое зависит

Небольшие кофейни пользуются огромной популярностью в мегаполисах: в комфортной атмосфере, когда все обустроено по-домашнему, чувствуешь себя более расслабленно, десерты кажутся слаще, а кофе – крепче.

Эта подборка простых идей для тех, кто мечтает открыть свою кофейню и ищет вдохновения. А если кроме вдохновения нужна профессиональная помощь команды талантливых дизайнеров, тогда советуем обратиться в профессиональную студию – на сайте Partner Design можно найти актуальную информацию по теме и ознакомиться с портфолио команды. А пока рассмотрим топ-8 идей для уютных кофеен.

С мексиканским настроением

Немного неожиданно, но в этом и вся фишка – сразу привлечет внимание. Кафе такого стиля должно быть заполнено до краев латиноамериканской атмосферой страсти и жизнелюбия – смелые оттенки, зажигательная музыка, мозаика в оформлении стен и столешниц, традиционные терракотовые горшки для зеленых растений.

Итальянское кафе с отличным эспрессо

Как в центре Киева открыть итальянское кафе? Кроме того, что там непременно должен быть идеальный эспрессо, важно сосредоточиться на уюте. В итальянской кофейне хорошо смотрится плитка, фрески на стенах, солнечные оттенки – зеленый, терракотовый, кирпичный, деревянная мебель и яркий текстиль.

C парижским шармом

Чтобы привлечь внимание к кафе, оформление дизайна можно начать с улицы – установить ярко-красные зонты и навесы, чтобы издалека заинтересовать посетителей. Детали интерьера – стулья с овальными спинками, столики, декорированные скатертями, зеркала и люстры, картины на стенах. Да, в парижском кафе немного вычурности и помпезности не помешает.

C элементами эклектики

Гарантировано выделиться на фоне конкурентов позволит нестандартный и смелый декор интерьера с элементами эклектики. Смело сочетать несочетаемое – вот основной девиз. Можно использовать элементы 70-х и 80-х годов в интерьере, предметы декора и меблировки поп-арт, яркие цвета в мебели и отделке.

Hipster кафе

Если открывать кафе рядом с университетом или другим местом, где большое скопление молодых и креативных, можно смело оформить интерьер с хипстерскими элементами. На стенах кстати будут граффити и картины современных художников, старые пластинки, зеркала и грубые светильники. Отдельно можно установить столы для современных настольных игр и, конечно, не забыть о достаточном количестве розеток.

В деревенском стиле

Чтобы передать настроение деревенского кафе где-нибудь в европейской глубинке, можно использовать натуральную необработанную древесину для мебели и барной стойки. Хорошо будут смотреться свисающие лампочки, умывальники в виде раковин, металлические состаренные стулья, простая посуда и много, очень много естественного света.

Современно и минималистично

Если хочется оформить кофейню просто и со вкусом, так, что гарантированно понравится большинству гостей, можно использовать гладкие белые стены и светлые прилавки, простые столы и стулья для создания современного «чистого» интерьера. Далее добавляем яркий свет и элементы из нержавеющей стали для умеренного блеска. В результате получается типичный, в хорошем смысле «инстаграм-вариант» интерьера кофейни.

В стиле лофт

Стиль лофт по-прежнему актуален, поэтому кофейня в духе промышленной романтики будет точно замечена. Элементы этого стиля всем хорошо известны – кирпичная кладка, открытые коммуникации, сочетание простых деревянных столов и металлических стульев с мягкой мебелью, огромные окна в пол. В такой кофейне чувствуешь себя раскованно и свободно от надуманных рамок и шаблонов.

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