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Хто і як допоміг Медведчуку відновити вплив в Україні

13:52
Медведчук - агент впливу Росії - фото 1
Медведчук - агент впливу Росії / СХЕМИ

Після Революції Медведчуку довелося шукати способи повертатись у публічну політику, щоб відновлювати свій вплив на процеси в державі. Віктору Медведчуку допомогли.... Петро Порошенко та держава-окупант Росія.

Розслідування журналістів "Схем" Максима Савчука та Любомири Ремажевської спільно з Organized Crime and Corruption Reporting Project розповідає, як постмайданна влада їм не завадила, як Петро Порошенко приймав Віктора Медведчука на Банковій та навіть у себе вдома. Як оточення кума Володимира Путіна отримувало сприятливі умови для ведення свого бізнесу в Україні. Як через підставних осіб скуповувало медіа...

З журналістських розслідувань «Схем» стало відомо, що через низку офшорів родина Віктора Медведчука має крупний нафтопереробний бізнес у Російській Федерації та отримала у розробку велике нафтове родовище.

Джерело безперебійного фінансування дісталось Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку одразу після початку Майдану, а угода була підписана у день початку силової анексії Криму – коли озброєні «зелені чоловічки» штурмували місцевий парламент.

І це джерело – великий нафтовий бізнес у Росії, який приносить мільйони доларів прибутку, але який вони отримали майже за безцінь.

Російські гроші, українська політика. Хто і як допоміг Медведчуку відновити вплив в Україні:

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Виктор Медведчук Схеми Россия Петр Порошенко Новини Украина
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