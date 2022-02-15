Хтива Аліна Паш підробила довідку про законне перебування в окупованому Криму

Аліно, що відбувається?

Історія з переможницею Нацвідбору на Євробачення 2022 Аліною Паш, що виступала в окупованому Криму, отримала продовження.

Співачка надала "Суспільному", яке займається кастінгом на Євробачення, довідку, що потрапила до захопленого росіянами Криму законно - тобто через адміністративний кордон.

Втім, з'ясувалося, що це фейк.

Спочатку про таку вірогідність повідомив активіст Стерненко, а вже 15 лютого ця інформація була підтверджена офіційно.

Речник Держприкордонслужби повідомив, що Аліна Паш не могла отримати ніякої довідки про поїздки до Криму. Такого документу просто не створювали фізично.

Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався,

– заявили прикордонники.

Сама співачка так прокоментувала ситуацію. "Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від Прикордонної служби України. По довіреності було надіслано цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди одразу надав докази Суспільному", - прокоментувала Аліна у себе в інсті.

Паш також додала, що подала повторний запит до Прикордонної служби, аби вже власноруч отримати довідку. Аліна пообіцяла, щойно вона отримає документ, одразу ж оприлюднить його. "Я буду брати стільки довідок, скільки потрібно, аби довести, що я нічого не порушувала", - заявила Паш.

Тим часом, прикордонники заявили, що не несуть відповідальності за "документ" від артистки Alina Pash, адже цим вже слід займатися правоохоронним органам. Таким чином, передали можливість хайпанути на гарячій темі силовикам. Ну, а Аліні Паш порадимо таке: тікай!