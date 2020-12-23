Хропіння і як з ним боротися

Хропіння - одна з найбільш поширених проблем в сучасному світі, з нею стикається кожен 5 чоловік на землі. А 3% населення страждають від того, що у них відбуваються зупинки дихання під час сну.

До основних причин хропіння відносять:

анатомічну, яка виникає через проблеми з носовою перегородкою, збільшення мигдаликів, аденоїди, зайвій вазі і інші особливості людського тіла;

функціональні. Хропіння в даному випадку, як правило, виникає через втому, дефіцит сну, куріння, вживання алкоголю. Що відносно жінок, то тонус глотки у них знижується з віком, саме тому жінки у віці піддаються даної проблеми.

Як позбавиться від хропіння?

Існує безліч методів, які дозволяють забути про хропіння. Спочатку лікарі рекомендують придивитися до своєї ваги і зайнятися своїм тілом, а також перестати приймати снодійне. Однак існують медичні препарати, що дозволяють прискорити процес і позбутися від проблеми.

Медикаменти від хропіння виготовляються з натуральних або хімічних речовин, які не впливають на людське здоров'я. Вони володіють мінімальною кількістю побічних ефектів, так як препарат не до кінця всмоктується в кров. Лікарський засіб від хропіння повністю безпечний для людського тіла, так як він не викликає збою внутрішніх органів і систем. Даний препарат від хропіння використовується протягом тривалого часу.

Властивості медикаментів від хропіння

Лікарські препарати, що запобігають хропіння, мають певні властивості:

зменшують набряк носоглотки;

підвищують тонус м'яких тканин;

забезпечують пружність і еластичність неба;

позбавлять від печії, свербежу та першіння в ротовій порожнині;

зволожать слизову оболонку рота і носа;

нормалізують дихання.

При регулярному використанні препарату хропіння знижується на 60-70%. Лікарський засіб здатний зменшити ризик виникнення апное під час сну. Сам ефект виникає досить швидко і здатний зберегтися до самого ранку. Це відбувається через зменшення вібрації м'якого неба.

Препарати для усунення хропіння

Найбільш ефективними медикаментами вважають:

Доктор Хропіння, який здатний підвищити пружність неба, а також знімає набряк з дихальних шляхів. Назонекс - засіб, що володіє протинабряковими і протизапальними ефектами. Сліпекс здатний усунути вібрацію дихальних шляхів і позбутися від хропіння.

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Рецензент: Ольга Летнянчик, лікар, медичний блогер.

У 2003 році закінчила Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, отримала кваліфікацію лікаря.