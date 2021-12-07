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"Холостяк" збив людину у центрі Києва

Вчера, 15:54
Михайлюк потрапив у ДТП - фото 1
Михайлюк потрапив у ДТП / Скриншот

Зірка шоу "Холостяк" Макс Михайлюк 4 грудня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Печерському районі Києва. Він збив пішохода, коли той намагався перебігти дорогу.

За словами Макса, він намагався пригальмувати, але було занадто пізно. Люди почали перебігати дорогу в недозволеному місці, і він не встиг зреагувати. В результаті потерпілого забрала швидка допомога.

У МВС виданню "Сьогодні" підтвердили дану інформацію.

"Така ДТП була. Постраждалий пішохід госпіталізований з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група", - повідомили у відомстві.

Варто відзначити, що сам Михайлюк нічого не говорив з цього приводу. Цією подією він не ділився зі своїми підписниками в Instagram.

Нагадаємо, Макс Михайлюк був головним героєм десятого сезону реаліті "Холостяк". У фіналі він вибрав Дашу Ульянову, але вони швидко розійшлися, бо дівчина не змогла пробачити своєму коханому зраду, яка технічно зрадою не була.

Пізніше Макс познайомився з моделлю Дашею Хлистун. У них народилася дочка Адріана, а після пологів молоді батьки узаконили свої стосунки.

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Холостяк 10 Макс Михайлюк ДТП Киев Происшествия Новини Украина
УНІАН
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