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Холостячка - смотреть онлайн 6 выпуск - 27.11.2020

15:24
Ксения Мишина - фото 1
Ксения Мишина / Холостячка - выпуск 6

В пятницу, 27 ноября, в 19:00 на СТБ стартует шестой выпуск шоу "Холостячка". Все подробности нового выпуска реалити - читайте на БЕЗ ТАБУ.

В 6 выпуске романтического реалити «Холостячка». Ксения Мишина продолжит разбираться в своих чувствах к мужчинам и узнавать их лучше. Одно из важных событий этой недели – знакомство с сыном девушки. В путешествие на Западную Украину вместе с Ксенией приедет ее самый близкий человек – сын Платон.

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«Остались мужчины, с которыми мне нравится проводить время. И я думаю, что Платону тоже будет с ними интересно. Мне очень важно посмотреть, как участники будут взаимодействовать с моим ребенком. Одно дело говорить, а другое – испробовать это в ситуации», – объяснит свое решение Ксения Мишина.

Но почему встреча с гостем станет настоящим испытанием для участников? Кто сможет найти с мальчиком общий язык, а с кем коннекта так и не произойдет?

Кроме того, мужчин ждет настоящая стрессотерапия! Неожиданно один из претендентов на сердце Ксении покинет проект досрочно, не дождавшись церемонии. С кем и почему Холостячка внезапно попрощается?

Холостячка - смотреть онлайн 6 выпуск - 27.11.2020:

 

Смотрите шестой выпуск романтического реалити «Холостячка» в эту пятницу, 27 ноября в 19:00, на СТБ.

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