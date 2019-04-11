Холостой компромат: Пресс-конференция бывшего друга Зеленского не состоялась

Друг детства Зе не заговорил

Пиарщики пока еще действующего президента Петра Порошенко отчаянно пытаются хоть как-то сбить невероятный рейтинг соперника их патрона - комика Владимира Зеленского. Получается не особо.

За 10 дней до выборов политические консультанты президента Порошенко пошли ва-банк и решили запустить чернуху на оппонента.

В роли бомбы решили использовать Дениса Манжосова - друга детства Владимира Зеленского с 5 летнего возраста, участника команды КВН "95 квартал" и одного из основателей студии "Квартал 95", который со временем был оттерт от проекта в 2013 и канул на время в небытие (сконцентировавшись на своих личных делах).

В четверг, 11 апреля, Манжосов был извлечен на свет божий и заявлен как спикер пресс-конференции в "Украинских новинах". Анонс мероприятия намекал, что "друг детства" расскажет что-то такое, от чего все сразу прозреют и поймут, что Зеленский не тот человек.

Тема "прессухи" - "ЗаЗЕркалье – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова".

Пресс-конференция Дениса Манжосова, которой не было - 11.04.2019:

Организаторы пресс-конференции Манжосова пока не названы, однако понять, откуда растут уши - труда не состовляет. Это очень похоже на почерк тех идиотов, что расклеили по всей стране борды, где Порошенко рекламирует Путин, а также создали ролики, где грузовик сбивает самого Зе.

Новость о пресс-конференции Манжосова вызвала ажиотаж, на ютюбе ее ждали несколько тысяч, а несколько десятков людей набились в пресс-центр на Эспланадной (в самом центре Киева). Вот только сам Манжосов в последий момент передумал - постоял под офисом, подумал, затем умчал на джипе в сопровождении охраны (естесственно, в неизвестном направлении).

Очень на руку Команде Зе сыграло известие о том, что офис "УН" заминирован (мы никого не обвиняем, просто указываем факт, который сыграл на руку одной из сторон). Так удалось выиграть время и уговорить "друга детства" не лезть в политику. В итоге все обернулось пшиком, а самым ярким моментом не состоявшейся пресс-конференции стал бенефис забавного американского журналиста, который попытался привлечь к себе внимание, но был низложен, как огда-то Манжосов.