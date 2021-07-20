Холодильное оборудование: назначение, функциональные возможности, критерии выбора
Холодильный стол является неотъемлемым атрибутом кухни любого заведения общепита. Это особая разновидность оборудования, сочетающая в себе функции поверхности для разделки продуктов питания и холодильного шкафа.
Производители предлагают несколько видов столов, в соответствии с чем различаются их конструкция, назначение и функциональные возможности.
Основное требование к оборудованию — холодильный стол должен оснащаться надежной и высокопрочной столешницей, сохраняющей свои качества при:
● обработке мяса, овощей и других продуктов питания;
● резких перепадах температур, если на стол ставятся горячие кастрюли;
● повышенной влажности — столешница должна быть невосприимчивой к воздействию влаги и появлению коррозии.
Рабочая поверхность в идеале сохраняет свои качества при любых условиях. Столешница должна быть устойчивой к воздействию агрессивных кислот и моющих средств.
Основные функции холодильных систем
Профессиональное оборудование должно выполнять следующие задачи:
- Поддержка определенного уровня температуры для хранения продуктов. Принцип работы устройства может отличаться в зависимости от назначения и типа устройства. Холодильные шкафы оснащаются динамической или статической системой охлаждения.
- Сохранение холода. Для этого шкаф предусматривает достаточно толстые стенки, позволяющие обеспечить теплопроводность. За счет этого все потери холода исключаются.
- В отдельную категорию входят гастронормированные шкафы. В таких моделях рабочие камеры оборудуются специальными емкостями для хранения приготовленных блюд. За счет этого можно организовать непрерывный процесс готовки, что особенно важно для промышленных кухонь.
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Материалы для производства столешниц
Столешница может быть изготовлена из:
- Нержавейки. Сталь считается самым востребованным и долговечным материалом для производства рабочих поверхностей. Нержавейка позволяет выдерживать любые температуры. Сталь менее требовательна к уходу, не боится сильных перепадов.
- Камня. Как правило, речь идет о гранитном покрытии, которое идеально подходит для раскатки теста и приготовления пицц. Каменные столешницы используются в заведениях и ресторанах, ориентированных на итальянскую кухню.
- Полипропилена. Практичный и долговечный материал, позволяющий резать продукты без использования специальных досок. Такие столешницы характеризуются прочностью и гигиеничностью. Запахи в полипропилен не впитываются.
При выборе материала необходимо учитывать, с какими именно продуктами предстоит работать.