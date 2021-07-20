Холодильное оборудование: назначение, функциональные возможности, критерии выбора

Холодильный стол является неотъемлемым атрибутом кухни любого заведения общепита. Это особая разновидность оборудования, сочетающая в себе функции поверхности для разделки продуктов питания и холодильного шкафа.

Производители предлагают несколько видов столов, в соответствии с чем различаются их конструкция, назначение и функциональные возможности.

Основное требование к оборудованию — холодильный стол должен оснащаться надежной и высокопрочной столешницей, сохраняющей свои качества при:

● обработке мяса, овощей и других продуктов питания;

● резких перепадах температур, если на стол ставятся горячие кастрюли;

● повышенной влажности — столешница должна быть невосприимчивой к воздействию влаги и появлению коррозии.

Рабочая поверхность в идеале сохраняет свои качества при любых условиях. Столешница должна быть устойчивой к воздействию агрессивных кислот и моющих средств.

Основные функции холодильных систем

Профессиональное оборудование должно выполнять следующие задачи:

Поддержка определенного уровня температуры для хранения продуктов. Принцип работы устройства может отличаться в зависимости от назначения и типа устройства. Холодильные шкафы оснащаются динамической или статической системой охлаждения. Сохранение холода. Для этого шкаф предусматривает достаточно толстые стенки, позволяющие обеспечить теплопроводность. За счет этого все потери холода исключаются. В отдельную категорию входят гастронормированные шкафы. В таких моделях рабочие камеры оборудуются специальными емкостями для хранения приготовленных блюд. За счет этого можно организовать непрерывный процесс готовки, что особенно важно для промышленных кухонь.

Если речь идет о покупке оборудования для профессиональной кухни, не забудьте о системах шоковой заморозки. Они более эффективны, чем холодильники, если нужно быстро заморозить любое блюдо или продукт. Такая технология позволяет сохранить питательные свойства и вкусовые качества. Интернет-магазин пищевого оборудования System4 предлагает большой выбор качественных холодильных шкафов по приемлемым ценам.

Материалы для производства столешниц

Столешница может быть изготовлена из:

Нержавейки. Сталь считается самым востребованным и долговечным материалом для производства рабочих поверхностей. Нержавейка позволяет выдерживать любые температуры. Сталь менее требовательна к уходу, не боится сильных перепадов. Камня. Как правило, речь идет о гранитном покрытии, которое идеально подходит для раскатки теста и приготовления пицц. Каменные столешницы используются в заведениях и ресторанах, ориентированных на итальянскую кухню. Полипропилена. Практичный и долговечный материал, позволяющий резать продукты без использования специальных досок. Такие столешницы характеризуются прочностью и гигиеничностью. Запахи в полипропилен не впитываются.

При выборе материала необходимо учитывать, с какими именно продуктами предстоит работать.