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Холодильное оборудование: назначение, функциональные возможности, критерии выбора

15:44
Холодильное оборудование: назначение, функциональные возможности, критерии выбора - фото 1

Холодильный стол является неотъемлемым атрибутом кухни любого заведения общепита. Это особая разновидность оборудования, сочетающая в себе функции поверхности для разделки продуктов питания и холодильного шкафа.

Производители предлагают несколько видов столов, в соответствии с чем различаются их конструкция, назначение и функциональные возможности.

Основное требование к оборудованию — холодильный стол должен оснащаться надежной и высокопрочной столешницей, сохраняющей свои качества при:

● обработке мяса, овощей и других продуктов питания;

● резких перепадах температур, если на стол ставятся горячие кастрюли;

● повышенной влажности — столешница должна быть невосприимчивой к воздействию влаги и появлению коррозии.

Рабочая поверхность в идеале сохраняет свои качества при любых условиях. Столешница должна быть устойчивой к воздействию агрессивных кислот и моющих средств.

Основные функции холодильных систем

Профессиональное оборудование должно выполнять следующие задачи:

  1. Поддержка определенного уровня температуры для хранения продуктов. Принцип работы устройства может отличаться в зависимости от назначения и типа устройства. Холодильные шкафы оснащаются динамической или статической системой охлаждения.
  2. Сохранение холода. Для этого шкаф предусматривает достаточно толстые стенки, позволяющие обеспечить теплопроводность. За счет этого все потери холода исключаются.
  3. В отдельную категорию входят гастронормированные шкафы. В таких моделях рабочие камеры оборудуются специальными емкостями для хранения приготовленных блюд. За счет этого можно организовать непрерывный процесс готовки, что особенно важно для промышленных кухонь.

Если речь идет о покупке оборудования для профессиональной кухни, не забудьте о системах шоковой заморозки. Они более эффективны, чем холодильники, если нужно быстро заморозить любое блюдо или продукт. Такая технология позволяет сохранить питательные свойства и вкусовые качества. Интернет-магазин пищевого оборудования System4 предлагает большой выбор качественных холодильных шкафов по приемлемым ценам.

Материалы для производства столешниц

Столешница может быть изготовлена из:

  1. Нержавейки. Сталь считается самым востребованным и долговечным материалом для производства рабочих поверхностей. Нержавейка позволяет выдерживать любые температуры. Сталь менее требовательна к уходу, не боится сильных перепадов.
  2. Камня. Как правило, речь идет о гранитном покрытии, которое идеально подходит для раскатки теста и приготовления пицц. Каменные столешницы используются в заведениях и ресторанах, ориентированных на итальянскую кухню.
  3. Полипропилена. Практичный и долговечный материал, позволяющий резать продукты без использования специальных досок. Такие столешницы характеризуются прочностью и гигиеничностью. Запахи в полипропилен не впитываются.

При выборе материала необходимо учитывать, с какими именно продуктами предстоит работать.

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