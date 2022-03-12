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Ходунки для инвалидов: что это и для чего нужны

16:45
Ходунки для инвалидов: что это и для чего нужны - фото 1

При определенных заболеваниях, когда есть ограничения движений и нарушение опорно-двигательных функций, если у человека ослаблено тело, восстановить передвижение могут помочь ходунки.

Это приспособление будет помогать человеку передвигаться на улице или в помещении, а также делать их передвижение проще. Существуют специальные магазины с различными ортопедическими приспособлениями, в том числе Ортокомфорт — ходунки для инвалидов в нем представлены в широком ассортименте.

Что из себя представляют ходунки для инвалидов?

Ходунки — это средство реабилитации, которое применяют люди с ограниченными возможностями в движении, нарушением опорно-двигательного аппарата, либо ослабленные после определенных заболеваний. Они позволяют передвигаться, держа определенное равновесие, улучшают координацию тела, уменьшают нагрузку и давление на нижние конечности.

Какие бывают ходунки?

Ходунки для инвалидов или пожилых людей бывают:

  • Цельные или стационарные (с неподвижной рамой). Они более устойчивы.
  • Шагающие — с их помощью, передвигая поочередно стороны рамы, можно имитировать шаги. Их рекомендуют людям с ослабленными мышцами. Эти ходунки не требуют особых усилий при перемещении.
  • Универсальные — объединяют между собой цельные и шагающие ходунки
  • Роллеры или роллаторы — ходунки на колесах. Они рекомендованы при нарушении координации движений, нарушении опорно-двигательного аппарата.

Рекомендации при выборе ходунков для инвалидов

При выборе ходунков необходимо учитывать, нарушена ли координация движений у человека, насколько он может держать равновесие, насколько ослаблен, может ли переставлять ноги самостоятельно или использовать ходунки как опору для переноса своего тела.

Следует обращать внимание на рукоятку. Потеют ли руки у человека? Эту проблему могут решить пористые и мягкие рукоятки. Ее размер важно учитывать при артрите, к примеру, поскольку маленькие рукоятки в данном случае могут быть болезненными для человека.

Также обязательно учитывайте насколько у человека ослаблено тело. Этот пункт важен при выборе ходунков с колесами или без. Ослабленному человеку нужно выбирать более устойчивые конструкции без колес.

Ходунки должны быть безопасны и удобны, не приносить боли и не требовать от больного больших усилий, а служить облегчением в передвижении и более комфортном качестве жизни человека-инвалида.

 
 
 
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