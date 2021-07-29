Харківський чиновник-хабарник вийшов під заставу

Андрій Малиш / ХОДА

Заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша, що попався на хабарі, випустили на волю.

За заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша, підозрюваного в отриманні 1млн 50 тис. грн хабаря, внесли 4,75 млн грн застави.

Це підтвердила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

«За підозрюваного вчора внесли заставу», - зазначила Постолюк.

Щодо другого підозрюваного – адвоката, який фігурує в справі як пособник, то за нього заставу (більше 700 тис. грн) внесли ще 27 липня, поінформувала речниця САП.

Заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та його адвоката викрили на хабарі 1 млн 50 тис. грн.

Гроші вимагали від директора комунального підприємства за те, щоб той залишився на посаді. Гроші передавалися чотирма траншами, негласні слідчі дії НАБУ тривали ще з січня.