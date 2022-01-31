Halo 2022 - дата выхода, трейлер и актеры сериала

Легендарный шутер стал сериалом

Paramount представил первый трейлер научно-фантастического сериала Halo — экранизации одноимённой серии игр.

Сюжет сериала

Действие происходит в XXVI веке, где идет война между людьми и Союзом инопланетных рас - инопланетной империей Ковенант. Человечество изо всех сил сражается за выживание, но все же сдает свои позиции.

Единственной надеждой на спасение становится суперсолдат-«спартанец» Джон-117, также известный как Мастер Чиф, который оказывается на таинственном инопланетном артефакте под названием Halo — мире-кольце.

Актеры

Главные роли исполнили Пабло Шрайбер («Американские боги»), Наташа Макэлхоун («Блудливая Калифорния») и Джен Тейлор — актриса, озвучившая в играх Кортану, искусственный интеллект.

Дата выхода

Сериал стартует 24 марта.

Трейлер