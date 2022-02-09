Хакери на добу залишили майже усю Португалію без зв'язку

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Одна з найбільших телекомунікаційних компаній у Португалії Vodafone Portugal зазнала масштабної кібератаки.

Про це заявив генеральний директор компанії Маріо Ваз, повідомляє Euractiv.

«Це була цілеспрямована атака на мережу з, без сумнівів, умисною метою залишити наших клієнтів без будь-яких послуг… Очевидно, мета цієї атаки полягала в тому, щоб зробити нашу мережу недоступною і максимально ускладнити рівень обслуговування», - заявив він.

Ваз охарактеризував кібератаку як «терористичний» і «злочинний» акт.

Атака, виявлена в понеділок увечері і про яку було повідомлено у вівторок, вплинула на мережу 4g/5g, телебачення, голосові послуги та SMS-послуги, які надаються понад семи мільйонам людей. Це також вплинуло на мережу банкоматів деяких великих банків, підключених до мережі Vodafone 4g.

У компанії заявили, що немає доказів того, що дані клієнтів були зламані або скомпрометовані.

«Ми вже відновили мобільні голосові послуги, а послуги мобільної передачі даних доступні виключно в мережі 3G майже по всій країні, але, на жаль, розмір і серйозність злочинних дій, яких ми зазнали, передбачає для всіх інших послуг обережну та тривалу відновлювальну роботу із залученням кількох національних та міжнародних команд та зовнішніх партнерів», – повідомили в компанії.

Триває розслідування атаки. Про те, хто міг її зробити, наразі не повідомляється.