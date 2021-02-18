Грузія залишилась без прем'єр-міністра

Гахарія йде з посади / АР

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія подав у відставку після рішення суду про арешт лідера опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніканора Мелії.

Як пояснив грузинський прем'єр, на його думку, виконання цього рішення загрожує безпеці багатьох громадян.

"На жаль, я не зміг досягти узгодженої думки в нашій команді щодо питання про виконання рішення суду щодо затримання Ніканора Мелії, і я ухвалив рішення про відставку з посади. Я впевнений, що поляризація і протистояння між нами є найбільшим ризиком для нашої країни, її майбутнього і економічного розвитку", - сказав Гахар на брифінгу в Тбілісі у четвер, 18 лютого.

Раніше в четвер співробітники поліції не змогли пройти в офіс опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух" в Тбілісі, де перебуває Мелія, якого постановив арештувати суд.

За повідомленнями грузинських ЗМІ, в офісі ЄНР перебували близько 200 осіб, зокрема, лідери інших опозиційних партій. Після заяви Гахарії про відставку у МВС Грузії повідомили, що призупинили операцію поліції з затримання Мелії. Раніше прихильники опозиціонера обіцяли перешкоджати поліцейській операції з його затримання.

Лідер опозиційної партії заявив, що він відмовляється добровільно виконувати рішення суду про арешт. Напередодні, 17 лютого, Тбіліський міський суд задовольнив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Мелії зі сплати застави на попереднє ув’язнення.

Після того, як прем'єр Георгій Гахарія оголосив про відставку, Ніканор Мелія заявив про необхідність проведення нових парламентських виборів у Грузії. "Ми готові сісти за стіл переговорів з владою в присутності наших міжнародних партнерів і обговорити питання про призначення нових парламентських виборів", - заявив опозиціонер.

Два роки тому суд зобов'язав позбавленого депутатського імунітету лідера ЄНР внести заставу розміром 30 тисяч ларі (близько 9 тисяч доларів) і засудив його до обмеження волі з умовою постійного носіння електронного браслета у справі про організацію заворушень 20 червня 2019 року, коли сотні радикально налаштованих опозиціонерів спробували увірватися до парламенту.

У жовтні 2020 року Мелія знову був обраний до парламенту. На одному з мітингів опозиції 1 листопада минулого року він публічно зняв з руки електронний браслет і кинув його у натовп. У зв'язку з цим суд у листопаді 2020 року переглянув попереднє рішення і збільшив суму застави ще на 40 тисяч ларі (близько 12 тисяч доларів), зобов'язавши Мелію протягом 50 днів внести заставу. Опозиційний лідер рішення суду не виконав.