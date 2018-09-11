Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года

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Семнадцать лет назад произошло трагическое событие, навсегда изменившее мир.

Как и сегодня - был вторник. Душе вполне ощутимо хотелось праздника. Вечером Динамо, в силу которого на международном уровне оставалась хоть какая-то вера, должно было принимать в Киеве Боруссию из Дортмунда. Поездка в столицу, как это было пару лет назад, не предвиделась, посему по возвращению домой с тренировки в восьмом часу вечера оставалось лишь включить телевизор и уйти чистить картошку на ужин. Вечер оказался безнадежно испорчен: команда Лобановского вела 2:0, но упустила победу в том числе по вине знаменитого своей вечно неуверенной игрой Филимонова (да-да, того самого Филимонова, который забросил мяч в свои ворота после того самого удара Шевченко). Юный болельщик и не догадывался, что где-то за океаном произошло нечто более важное – он понял это лишь на следующий день, когда выяснилось, что все матчи среды в Лиге чемпионов почему-то отменены.

С тех пор прошло ровно семнадцать лет. Мир изменился до неузнаваемости. Лобановского уже нет в живых, а Динамо не играет в Лиге Чемпионов. Человека без мобильного телефона, например, нужно искать днём с огнём. Но сильнее всего события 11 сентября 2001 года изменили не уровень зависимости людей от различных гаджетов - они изменили самих людей, их отношение к собственной жизни и безопасности. Не всем, конечно, хватило для этого взорванных самолётов и рухнувших небоскрёбов: большинство жителей Украины, к примеру, действительно испугались лишь после захвата заложников на Дубровке, который приключился в следующем году, и ужасно топорной работы русского спецназа, которая повлекла за собой море крови и трупов. Объяснялось это просто – Америка далеко, а в наших краях радикальным мусульманам ничего не надо. Как оказалось, очень даже надо, если захотеть, пускай понятия "Москва" и "наши края" в последние несколько лет окончательно стали антонимами.

Сентябрьские теракты существенно повлияли на гражданскую авиацию. К сожалению, здесь правила всегда ужесточались лишь по принципу "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". К примеру, в былые времена любой пассажирский рейс мог запросто вылететь без пассажира, который зарегистрировался и сдал багаж, но сам на борту отсутствует. Лишь после того, как ушлые ливийцы взорвали над Локерби набитый под завязку авиалайнер, все решили проявлять бдительность. Так что сейчас вы можете сколько угодно гулять по duty free, но будьте готовы к тому, что вас в случае опоздания начнут искать всем миром, а уже на борту вам придётся выслушать в свой адрес пару ласковых от соседей, поскольку вы стали причиной задержки вылета. После событий 11 сентября вы теперь вряд ли попадёте на борт даже с литровой бутылкой минеральной воды, не говоря уже о каком-либо металлическом изделии – безопасность превыше всего.

Южная внешность в большинстве цивилизованных стран с тех пор больше не является чем-то выигрышным. Нет, кубинца, конечно, вряд ли кто-то спутает с арабом, а вот с выходцами из Восточного полушария это может случиться вполне. Бывшая коллега – представительница армянской диаспоры, выдававшая одну из дочерей замуж за гражданина США – убедилась в этом сполна. Она не сразу поняла, почему жители одного из богатых районов подозрительно косятся на неё и на детей. Лишь будущий состоятельный зять сумел успокоить потенциальную тёщу: на него после переезда из Маленькой Армении (да, дело было в Калифорнии, как можно догадаться) тоже долго косились, поскольку принимали за араба даже без бороды. Не пугались лишь русские эмигранты, которые давно научились отличать армян даже от азербайджанцев.

А ещё можно с уверенностью утверждать, что рухнувшие башни-близнецы продлили политическую жизнь президента США номер сорок три. Кому-то эта теория, возможно, покажется чересчур кощунственной, но правда в том, что Джордж Буш-младший сумел переизбраться на второй срок исключительно благодаря активной борьбе с мировым терроризмом во всех уголках земного шара – больше ему хвастаться, честно говоря, было нечем.

Однако в целом вывод напрашивается достаточно странный: мир, конечно, изменился, но изменения эти заметны лишь там, где пахнет цивилизацией. Мимо жителей условного Фиджи события 17-летней давности прошли точно так же, как прошли в своё время прочие глобальные потрясения. Страну, на сто душ населения которой приходится пара компьютеров, полдюжины телевизоров и несколько десятков пар обуви, вряд ли будут волновать проблемы каких-то там американцев. И хочется вроде бы позавидовать дивным туземцам, но почему-то не выходит. Почему же? У каждого ответ будет свой.

Но забывать о жертвах терактов 11 сентября так или иначе нельзя.

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые был опубликован на Без Табу 11 сентября 2016 года