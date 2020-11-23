Грибная пицца – любимое блюдо украинцев

Шампиньоны – один из любимых ингредиентов в пицце.

Пицца Domino`s Pizza предлагает множество рецептов, в которых есть этот лесной гриб. Шампиньоны насыщают блюдо дополнительным пикантным вкусом и ароматом.

В каких видах есть шампиньоны?

Грибы есть во многих классических рецептах блюда от Домино’с:

техасская;

барбекю;

кантри;

карбонара;

феерия;

эфстраваганzza и других.

Те покупатели, которые собирают блюдо с помощью конструктора, также очень часто добавляют шампиньоны даже в те рецепты, где их нет в классическом варианте.

Одна из особенностей этих замечательных грибов заключается в их нежном вкусе и быстрой готовке. Даже опытные кулинары заявляют, что шампиньоны можно пробовать сырыми. Температурной обработки при готовке пиццы в течение нескольких минут вполне достаточно, чтобы блюдо было готово. То есть, предварительно проваривать и обжаривать их не нужно. В пицце могут использоваться свежие, маринованные или сушёные шампиньоны.

Какие грибы используются при приготовлении пиццы

Для приготовления начинки подходит большое количество грибов. Практически все съедобные из них дополняют вкус блюда. Исключение составляют грибы с ярко выраженным собственным вкусом, который может перебить другие ингредиенты. Например, польские или грузди.

Чаще всего в пицце используются:

вешенки;

сыроежки;

лисички;

опята;

маслята;

моховики и другие.

Единственное, что стоит помнить при использовании даров леса, это то, что вышеперечисленные виды нужно готовить особым способом.

Предварительно грибы чистятся и провариваются. Перед использованием в начинке их обжаривают в течение нескольких минут.

Без предварительной обжарки можно обойтись, если используются маринованные или консервированные варианты. Могут использоваться и сушёные грибы, но они хуже подходят, так как остаются достаточно жесткими даже после обжарки. Чаще всего используются именно шампиньоны, которые отлично сочетаются с сыром, ветчиной или другой мясной начинкой.