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Господарів життя часів Януковича виселяють з державних дач

Вчера, 18:53
Богатирьова і ко стали бомжами - фото 1
Богатирьова і ко стали бомжами / РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов оприлюднив перші 20 прізвищ людей, яких виселяють з маєтків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

Серед віп-безхатченків екс-генпрокурор Святослав Піскун, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, екс-міністр юстиції Олександр Лавринович, екс-міністр охорони здоров'я Лариса Богатирьова.

Крім того, у процедурі залишення маєтків перебувають Олена Панасюк, Людмила Зубко, Віктор Івченко, Ольга Матвієнко, Сергій Юрчик, Лідія Гаврилюк, Іван Васюник, Валерій Череп, Юрій Гайсинський, Микола Петренко, Давид Макар'ян, Борис Макар'ян, Ілля Папіш, Олександр Ільїн, Володимир Семиноженко та Віктор Тополов.

"Сьогодні державне підприємство винне кошти цим людям, які орендують ці маєтки. Наприклад... сьогодні залишок коштів, які винне підприємство одній пані становить 11 млн 841 тис. 2 грн 40 коп. Одному пану залишок коштів становить 2 млн 912 тис. 622 грн 70 коп. Ще у нас є люди, яким ми заборгували 3 млн 261 тис. 64 грн", - зазначив Секретар Ради нацбезпеки та оборони

Нагадаємо, 14 травня Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, зокрема майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

"Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді – легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - сказав президент.

За його словами, низка людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати.

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Александр Лавринович Раиса Богатырева Алексей Данилов Новини Украина
УНІАН
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