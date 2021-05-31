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Google стежить за вами, коли ви його про те на просите

11:42
Google стежить - фото 1
Google стежить

Google викрили на зборі даних про користувачів навіть при відключеній функції стеження.

Компанія Google навмисно ускладнювала пошук налаштувань конфіденційності для користувачів смартфонів на операційній системі Android і продовжувала збирати дані про їх місцезнаходження навіть при відключеній функції відстеження геопозіціі.

Про це, як повідомляє видання Business Insider, йдеться в судових матеріалах за позовом генерального прокурора штату Арізона Марка Брновича, поданим до корпорації в травні 2020 року.

Згідно з документами, керівництво Google також чинило тиск на LG і інших виробників смартфонів, змушуючи їх приховувати від користувачів налаштування геолокації в своїх гаджетах.

У коментарі The Verge представники корпорації заявили, що «конкуренти, які стоять за цим позовом, роблять все, щоб скомпрометувати компанію і її послуги».

На початку травня Google повідомила, що з 2022 року почне вказувати в магазині додатків детальну інформацію про те, які дані про користувачів збирають програми. Раніше про таке нововведення оголосила компанія Apple.

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