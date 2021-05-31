Google стежить за вами, коли ви його про те на просите

Google стежить

Google викрили на зборі даних про користувачів навіть при відключеній функції стеження.

Компанія Google навмисно ускладнювала пошук налаштувань конфіденційності для користувачів смартфонів на операційній системі Android і продовжувала збирати дані про їх місцезнаходження навіть при відключеній функції відстеження геопозіціі.

Про це, як повідомляє видання Business Insider, йдеться в судових матеріалах за позовом генерального прокурора штату Арізона Марка Брновича, поданим до корпорації в травні 2020 року.

Згідно з документами, керівництво Google також чинило тиск на LG і інших виробників смартфонів, змушуючи їх приховувати від користувачів налаштування геолокації в своїх гаджетах.

У коментарі The Verge представники корпорації заявили, що «конкуренти, які стоять за цим позовом, роблять все, щоб скомпрометувати компанію і її послуги».

На початку травня Google повідомила, що з 2022 року почне вказувати в магазині додатків детальну інформацію про те, які дані про користувачів збирають програми. Раніше про таке нововведення оголосила компанія Apple.