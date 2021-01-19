Голову КСУ Тупицького не пустили на роботу - він мерзне біля воріт

ПІся ОАЕ суддя змушений мерзнути під офісом / ТСН

Президент Зеленський довірив вирішення конституційної кризи силовикам з УДО - вони просто не пустили 19 січня голову КСУ суддю Тупицького на роботу.

Рум'яний після закордонних курортів Тупицький прибув на роботу, але його елітну автівку не пропустили на теристорію Конституційного суду співпробітники Управління держохорони.

Потрапити на робоче місце для судді виявилося складніше, ніж в Емірати. Він вимушений був мерзнути біля воріт КСУ, а щоб не було сумно - запросив журналістів

"Сьогодні, 19 січня, працівники Управління державної охорони України без повідомлення про причини вкотре не допускають голову Конституційного суду України Олександра Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету. За словами Олександра Тупицького, вказане є черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного суду України в цілому", - мовиться у заяві пресслужби КСУ на фейсбуці.

Указом президента України Олександр Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного суду України, але адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді Конституційного суду України. Наприклад, Тупицький не зможе закупити для КСУ туалетний папір та миючі засоби, чим паралізує роботу закладу.

На думку КС, "нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції".