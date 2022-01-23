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Головнокомандувач ВМС Німеччини пішов у відставку через обсмоктування Путіна

14:03
Моряк, який сплутав береги - фото 1
Моряк, який сплутав береги

Глава Військово-морських сил Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав рапорт про відставку, вибачившись за свої безглузді слова про Крим та президента РФ Володимира Путіна.

21 січня на конференції в Індії Шенбах заявив, що Кримський півострів назавжди втрачений для Києва і ніколи не повернеться. Також віце-адмірал сказав, що Путін, підтримуючи чутки про можливе вторгнення Росії в Україну, хоче лише того, щоб Захід його шанував.

«І, боже мій, виказати комусь повагу варто зовсім не складно, навіть нічого не варто… Дуже легко виказати йому повагу, якої він реально вимагає — і, ймовірно, також заслуговує», — зазначив Шенбах.

Заява недолугого військового, поширившись у соцмережах, викликала критику з боку німецьких МЗС та Міноборони. Після Шенбах висловив жаль через свої слова, зазначивши, що це була його особиста думка, а не офіційна позиція влади ФРН.

«Мої необачні висловлювання в Індії… створюють додаткову напруженість навколо мого відомства. Я вважаю цей крок (відставку) необхідним для запобігання подальшим репутаційним втратам флоту Німеччини, Бундесверу і насамперед ФРН», — сказав Шенбах.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного комітету ВМС ФРН буде заступник Шенбаха контр-адмірал Ян Крістіан Каак.

У мережі вже відреагували на резонансну події дотемним мемом.

Головнокомандувач ВМС Німеччини пішов у відставку через обсмоктування Путіна - фото 210215
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