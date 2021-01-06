Головний ворог України - не конкретно Путін

Путін та Навальний - чи є різниця для України? / 24 канал

Блогер Сергій Іванов пояснює, чому Путін - не головний ворог України, а лише його представник. Як і лідер російських лібералів Навальний, що не визнає окупацію Криму.

Нещодавно зачепилися зі знайомим з приводу Навального.

Знайомий - загалом нормальний хлоп, але не без сантименту до російського лібералізму. Коли у людини в анамнезі Солженіцин, Гребенщиков та вигук «чу», інакше не буває.

Власне, й суперечки не було - так, помірялися дискурсами. Він сказав, що Навальний молодець, бо системно мочить Путіна. Я погодився, але уточнив, яке значення це має для України. Знайомий здивувався запитанню і саркастично зауважив, що мочити головного ворога України - богоугодна справа.

Знову ж таки нічого не заперечуючи, я поцікавився, чому саме Путін - головний ворог України. Візаві приголомшено подивився на мене і спитав, а хто ж Путін. Я відповів, що він міжнародний військовий злочинець та верховний головнокомандувач окупаційної армії. Тоді знайомий спитав, хто головний ворог України.

Я сказав, що головний ворог України - російський народ, а не конкретно Путін. Народ, який його легітимізував, обнулив, їхав воювати на Донбас, грабував, розстрілював, зачищав. Не можна заперечувати, що крім регулярної російської армії на території України воювало та воює доволі багато, щоб їм чорне було, «інтернаціоналістів».

Інфантильно вважати, що все це зробив один Путін. Він - типовий представник свого притрушеного племені, так само нарваний та амбівалентний, як і Навальний, для якого замах на його вбивство - це злочин, а окупація Криму - чомусь неоднозначна геополітична проблема.

Як це не парадоксально, але для України вигідніше, щоб Росія залишалася максимально корумпованою дикунською територією і ніколи не стала потужною демократичною державою, яка тихо та ненав’язливо поглине нас.

І не варто забувати, що російський лібералізм, як і будь-що російське - це завжди контрафакт, недолуга підробка, яка не працює.

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