Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв

Последствия атаки

11 июля 2014 года случился один из трагических эпизод войны на Донбассе - из российских "Градов" расстреляли лагерь украинских военных под Зеленопольем Луганской области.

В то время шло наступление украинских войск, а у России оставалась единственная большая автомагистраль для переброски наемников и оружия в Украину в районе Изварино ждя поддержки ополченцев, которые отступали. Российское командование перебросило в район Снежного вышедшую из Славянска группировку Игоря Гиркина, но этих сил было недостаточно.

Большинство командиров 24-й бригады не были подготовлены к войне и еще не понимали характера угроз. А лагерь под Зеленопольем ни разу не подвергался обстрелам, хотя войска разместились там еще в конце июня. Там не было укрытий для личного состава, спали в палатках, а техника не была рассредоточена - стояла очень плотно. Главной ошибкой стало размещение большого количества боеприпасов на открытой местности и без укрытий.

11 июля впервые в войне российская артиллерия была применена для массированного удара по украинским позициям - была накрыта почти вся площадь лагеря. По официальным данным, в ходе ракетной атаки от снарядов "Града" погибли 19 военных, а ещё 93 получили различные ранения.

Но по неофициальным данным - погибших было более тридцати.

Информационное сообщение о преступление русских:

Кроме того, в результате атаки было уничтожено много военной техники.

Обстрел был коротким - из одной или двух реактивных установок "Град", а затем - из гаубиц либо минометов. Попадание в склад боеприпасов привел к их детонации, а скученное расположение машин и людей на открытой незащищенной стоянке повлекло самые тяжелые последствия.



Обстрел под Зеленопольем считается одним из поворотных пунктов войны: после этой атаки РФ начала систематические и демонстративные расстрелы наших позиций вдоль границы со своей территории.



Украинские воины, погибшие 11 июля 2014-го, которых мы должны помнить:



Береза Иван-Виталий Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Борис Игорь Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Василиха Петр Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Вербицкий Владимир Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Выхопень Василий Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Голуб Юрий Григорьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Дышель Марьян Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Ковалик Василий Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Колтун Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Костив Юрий Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Кратко Роман Зиновьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Кунтый Евгений Александрович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Логин Михаил Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Лущик Виктор Федорович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Мысык Тарас Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Нагорный Юрий Васильевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Попович Владимир Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Руснак Николай Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Цыкало Богдан Богданович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Шпырка Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада

Бойко Виктор Михайлович ВСУ 79-я аэромобильная бригада

Вовк Василий Ярославович ВСУ 704-й полк РХБЗ

Волков Алексей Витальевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада

Гнатуша Владимир Юрьевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада

Голота Иван Иванович ВСУ 79-я аэромобильная бригада

Крук Александр Александрович ВСУ 79-я а бригада

Ладыженский Александр Васильевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада

Новицкий Анатолий Олегович ВСУ 79-я аэромобильная бригада

Платонов Сергей Сергеевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада

Плющ Михаил Викторович ВСУ 79-я аэромобильная бригада

Момот Игорь, полковник Госпогранслужбы

Штолцель Вильгельм, солдат

Сырбу Дмитрий, солдат

Глущак Олег Николаевич, сержант. Могилев-Подольский пограничный отряд

Лазаренко Павел Николаевич, Госпогранслужба

Старший сержант Анатолий Луцко и старший сержант Поляков Василий из Госпогранслужбы погибли, когда шли на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим.