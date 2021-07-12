Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
11 июля 2014 года случился один из трагических эпизод войны на Донбассе - из российских "Градов" расстреляли лагерь украинских военных под Зеленопольем Луганской области.
В то время шло наступление украинских войск, а у России оставалась единственная большая автомагистраль для переброски наемников и оружия в Украину в районе Изварино ждя поддержки ополченцев, которые отступали. Российское командование перебросило в район Снежного вышедшую из Славянска группировку Игоря Гиркина, но этих сил было недостаточно.
Большинство командиров 24-й бригады не были подготовлены к войне и еще не понимали характера угроз. А лагерь под Зеленопольем ни разу не подвергался обстрелам, хотя войска разместились там еще в конце июня. Там не было укрытий для личного состава, спали в палатках, а техника не была рассредоточена - стояла очень плотно. Главной ошибкой стало размещение большого количества боеприпасов на открытой местности и без укрытий.
11 июля впервые в войне российская артиллерия была применена для массированного удара по украинским позициям - была накрыта почти вся площадь лагеря. По официальным данным, в ходе ракетной атаки от снарядов "Града" погибли 19 военных, а ещё 93 получили различные ранения.
Но по неофициальным данным - погибших было более тридцати.
Информационное сообщение о преступление русских:
Кроме того, в результате атаки было уничтожено много военной техники.
Обстрел был коротким - из одной или двух реактивных установок "Град", а затем - из гаубиц либо минометов. Попадание в склад боеприпасов привел к их детонации, а скученное расположение машин и людей на открытой незащищенной стоянке повлекло самые тяжелые последствия.
Обстрел под Зеленопольем считается одним из поворотных пунктов войны: после этой атаки РФ начала систематические и демонстративные расстрелы наших позиций вдоль границы со своей территории.
Украинские воины, погибшие 11 июля 2014-го, которых мы должны помнить:
Береза Иван-Виталий Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Борис Игорь Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Василиха Петр Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Вербицкий Владимир Владимирович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Выхопень Василий Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Голуб Юрий Григорьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Дышель Марьян Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Ковалик Василий Степанович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Колтун Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Костив Юрий Миронович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Кратко Роман Зиновьевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Кунтый Евгений Александрович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Логин Михаил Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Лущик Виктор Федорович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Мысык Тарас Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Нагорный Юрий Васильевич ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Попович Владимир Романович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Руснак Николай Игоревич ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Цыкало Богдан Богданович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Шпырка Владимир Михайлович ВСУ 24-я отд. Мехбригада
Бойко Виктор Михайлович ВСУ 79-я аэромобильная бригада
Вовк Василий Ярославович ВСУ 704-й полк РХБЗ
Волков Алексей Витальевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада
Гнатуша Владимир Юрьевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада
Голота Иван Иванович ВСУ 79-я аэромобильная бригада
Крук Александр Александрович ВСУ 79-я а бригада
Ладыженский Александр Васильевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада
Новицкий Анатолий Олегович ВСУ 79-я аэромобильная бригада
Платонов Сергей Сергеевич ВСУ 79-я аэромобильная бригада
Плющ Михаил Викторович ВСУ 79-я аэромобильная бригада
Момот Игорь, полковник Госпогранслужбы
Штолцель Вильгельм, солдат
Сырбу Дмитрий, солдат
Глущак Олег Николаевич, сержант. Могилев-Подольский пограничный отряд
Лазаренко Павел Николаевич, Госпогранслужба
Старший сержант Анатолий Луцко и старший сержант Поляков Василий из Госпогранслужбы погибли, когда шли на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим.