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Глобальний збій Facebook - в чому причина

10:04
Фейсбук, що це було? - фото 1
Фейсбук, що це було?

Ввечорі 4 жовтня масштабний збій Facebook з ефектом карткового будинку позбавив людство майже всіх популярних соцмереж на кілька годин. Це коштувало світовій економіці мільярдів доларів.

Компанія Facebook Inc. заявила, що офіційною причиною шестигодинного збою у роботі платформ Facebook, Instagram і Whatsapp стали зміни конфігурації маршрутизаторів.

Про це йдеться на сайті Facebook Engineering.

«Зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей звʼязок. Це порушення вплинуло на звʼязок центрів обробки даних, унаслідок чого наші послуги були зупинені», — зазначили інженери компанії.

Крім того, власник компанії Facebook Марк Цукерберг особисто вибачився перед користувачами за масштабний збій. Він зробив це на своїй сторінці в однойменній соціальній мережі.

«Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger повертаються до онлайн-роботи. Даруйте за сьогоднішній збій: я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші сервіси, щоб залишатися на звʼязку з важливими для вас людьми», — написав Цукерберг.

Глобальний збій Facebook - в чому причина - фото 209339

Збій в роботі Facebook 4 жовтня

Увечері 4 жовтня в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Не працюють всі додатки і сервіси, що належать Facebook. Зокрема, не завантажуються сторінки Instagram і месенджер WhatsApp.

Проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу зараз спостерігаються у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.

Стали недоступні або ж відбуваються невеликі збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Alexa, Among Us і Google Play. Rористувачі по всьому світу скаржились й на проблеми з доступом до Twitter, Google й Amazon. У Німеччині «впали» навіть провідні телеком-провайдери.

Співробітники Facebook не могли потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Засновник соцмережі - програміст Марк Цукерберг втратив $ 6,6 мільярда і опустився в списку мільярдерів.

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УНІАН
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