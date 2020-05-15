Глава МОЗ объявил о запуске "уже запущенного" массового тестирования на коронавирус

Пока китайская болезнь продолжает распространяться в Украине, а количество пациентов - неумолимо расти, чиновники из министерства здравоохранения говорят то о "выходе на плато", то о ненужности тестирований, то об их запуске.

Выступая сегодня на совещании у президента Зеленского, министр здравоохранения победоносно объявил о том, что в МОЗ готовятся "утверить алгоритм массового тестирования на антитела" к коронавирусу.

И все бы ничего, только еще недавно Степанов объявлял о том, что массовое тестирование уже запущено, а стартовой площадкой для пробных тестов становилась Одесская область.

Теперь же, как выясняется, у минздрава даже нету алгоритма проведения тестов.

- Если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе, - отметил министр, которого процитировала пресс-служба на сайте президента.

Никаких подробностей о том, как именно медики собираются проводить тесты, у кого будут отбирать анализы и в каком регионе страны, ни в МОЗ, ни у Зеленского, не предоставили.

Напомним, в данный момент лишь по официальной статистике с начала пандемии в Украине зафиксировано 17330 случаев заражения коронавирусом. 476 пациентов умерли, а 4473 выздоровели.

С каждым днем количество заболевших и потенциальных разносчиков заразы по стране лишь увеличивается, а это значит, что при отсутствии нормального тестирования шансы каждого украинца подцепить инфекцию только возрастают. Так что в случае выхода Украины из карантина в разгар пандемии или же при стабильных и массовых нарушениях санитарных норм ситуация с коронавирусом может значительно ухудшиться.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.