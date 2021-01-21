Где лучше лечить лимфому: ТОП-3 клиники

Лимфома излечима при правильно подобранном лечении. За последние несколько лет успешность лечения рака лимфатической системы в мире выросла на 3%. И в 80% случаев пациенты проходят порог 20-летней выживаемости.

Расскажем об особенностях терапии и лучших зарубежных клиниках, которые специализируются на лимфоме.

Неходжкинская болезнь и лимфома Ходжкина: симптомы и особенности лечения

Злокачественное образование лимфатической системы бывает двух видов: болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) и неходжкинская лимфома. Вначале патология поражает лимфоузлы, но может распространяться на другие органы (лимфома легких, печени, костного мозга и т.д.). Главный симптом болезни — увеличение лимфоузлов различных групп. Также у пациентов наблюдаются повышение температуры тела, ночная потливость, уменьшение веса.

Для прогноза реакции организма на лечение лимфомы и возможных усложнений используют Международный прогностический индекс. Он основан на пяти факторах:

стадия заболевания;

возраст человека;

общее состояние здоровье пациента;

уровень ЛДГ в крови;

количество мест нахождения новообразования вне лимфатической системы.

Медленно прогрессирующая неходжкинская лимфома в большинстве случаев достигает полной ремиссии или, как минимум, уменьшается масса лимфатических узлов. Для 93% пациентов с лимфомой начальной стадии терапия заканчивается результативно. Поэтому важно пройти полное и быстрое обследование. В зарубежных клиниках для диагностики лимфомы используют ПЭТ-КТ, цитогенетическое исследование, анализ крови. Среди основных методов лечения:

химиотерапия;

трансплантация;

симптоматическая терапия;

радиационная и лучевая терапия;

моноклональные антитела;

иммунотерапия.

В среднем стоимость лечения лимфомы за границей — $105 тыс. Расскажем о зарубежных больницах, которые применяют современные протоколы терапии заболевания и индивидуальный подход.

Лучшие клиники для лечения лимфомы

Медцентр Анадолу, Турция

Благодаря сотрудничеству с одной из лучших клиник США в Анадолу доступны последние американские протоколы лечения лимфомы. Для лучевой терапии врачи используют современные высокоточные аппараты CyberKnife M6 и TrueBeam Edge. Они воздействуют на опухоль с точностью до 0,5 мм, тем самым не провоцируя побочных эффектов.

Клиника Хелиос Берлин-Бух, Германия

В Хелиос Берлин-Бух ежегодно приезжают около 11 тысяч пациентов с раком. Квалифицированные доктора онкологического отделения лечат лимфому у взрослых и специализируются на трансплантации костного мозга. Аккредитация от Немецкого онкосообщества (DKG) подтверждает доступность современных методик, аппаратов последнего поколения, качественных и безопасных медицинских услуг.

Клиника им. Сураски, Израиль

Для лечения лимфомы в израильской клинике применяются инновационные препараты. Они разрабатываются совместно с американскими и европейскими коллегами. При иммунотерапии пациенту делают тест FoundationOne Heme на чувствительность новообразования к медикаментам, благодаря чему лечение максимально эффективное. Лучевую терапию врачи проводят с помощью Novalis TrueBeam STx — современной модификации линейного ускорителя.

Подобрать лучшую клинику для лечения лимфомы за рубежом может быть непросто. Лучше обратиться к специалистам, которые получили уникальный опыт в сфере медицинского туризма и знают тонкости организации терапии в зарубежных клиниках. К примеру, сервис Bookimed — работает с 2014 года. Врачи-координаторы бесплатно подберут медицинский центр, квалифицированного врача согласно вашим запросам. На сайте доступны 75+ онкогематологических клиник с отзывами пациентов и списком доступных процедур. Правильный выбор больницы — первый шаг к успешному лечению.