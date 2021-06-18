Газовая варочная поверхность: преимущества и принципы выбора

Газовая варочная поверхность - зачастую более удобный вариант, чем плита.

Чтобы в этом убедиться, достаточно изучить характеристики SAMSUNG NA64H3000AK/WT. Газовые агрегаты экономичны, просты в управлении и безопасны. Но для того, чтобы на полную использовать преимущества такого бытового прибора, очень важно правильно его выбрать. Как это сделать?

Так, очевидный параметр, который сразу бросается в глаза — это габариты варочной панели. Подавляющее большинство современных моделей подходят для встраивания в стандартные столешницы с глубиной 60 сантиметров. Но если требуется что-то нестандартное, тут придется поискать, хотя производители сегодня предлагают самые разнообразные варианты.

Поверхность панели может быть изготовлена из эмалированной или нержавеющей стали, а также из стеклокерамики, закаленного стекла. У всех этих материалов есть общие черты – их в одинаковой степени легко очистить от жира и пригоревших остатков, но на них также легко появляются царапины. Так что в целом покупатель должен больше ориентироваться на свои предпочтения и стиль интерьера. А также на особенности ухода: например, хозяйки, которые не хотят тратить на уборку много времени, делают выбор в пользу закаленного стекла.

При выборе новой варочной поверхности обязательно учитываются размеры конфорок и их мощность, которые обязательно должны соответствовать посуде, которой хозяйка обычно пользуется для приготовления пищи.

Хороший вопрос - количество конфорок. Газовая варочная поверхность с пятью конфорками выделяется не только красивым дизайном, но и своей функциональностью. Но и агрегат с тремя/четырьмя конфорками так же вполне сможет удовлетворить потребности человека, который регулярно готовит вкусную еду. Прекрасно, если поверхность имеет экономичные конфорки. Они состоят из крышки и модифицированной чаши, которая не нагревает основание варочной панели, благодаря чему еда готовится быстрее, а расход газа сокращается.

Что касается эстетической части, то современная стилистика тяготеет к минимализму, а в стилях модерн, хай-тек и лофт преимущество отдается оборудованию из нержавейки и «газ на стекле». Кроме стандартных квадратных и прямоугольных варочных панелей, выпускаются угловые, овальные, трапециевидные, а также приборы неправильной формы. То есть выбрать именно тот вариант оформления, который подойдет идеально, не составит труда.