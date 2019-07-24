Газовая плита: пара советов по апгрейду

Для того, чтобы пользоваться газовой плитой было приятно, достаточно лишь поменять решетку

Насколько бы газовые плиты не отставали в своей технологичности от электрических, большинство украинцев по-прежнему пользуются ими. В какой-то степени это - достояние Совка, поскольку в те времена, когда активно происходила газификация Украины, заветную трубу подтянули едва ли не к каждому дому.

Отказаться от использования газа в быту полностью практически невозможно, ведь система подачи этого топлива столь разветвлена, что ее сворачивание потянет на пару бюджетов страны.

Поэтому большинству украинских семей и приходится готовить еду на газовых плитах, хотя это не так уж и дешево, энергоемко и, если сравнивать с топовыми электрическими плитами, долго.

В целом же, значительных минусов у газовых плит не так уж и много. Если не учитывать их потенциальную взрывоопасность, единственная проблема, которая страшно выводит из себя многих хозяек и хозяев - постоянно засаливающиеся от копоти и частичек жира решетки, на которые ставятся сковородки, кастрюли, чайники и прочая кухонная утварь.

Решетка для газовой плиты - долговечная вещь, требующая особого ухода. Обычно их делают из металла или чугуна. Последний вариант более устойчив к перегреву и взаимодействию с химией, но при ударах чугун может треснуть или дать скол. Металлические же изделия обычно покрывают эмалью или цинком, которые со временем могут обгореть и если не прийти в негодность, то как минимум полностью утратить товарный вид.

Именно поэтому, если владелец газовой плиты хочет немного проапгрейдить прибор и забыть о проблеме на лет так пять-десять, стоит отдавать предпочтение изделиям из чугуна, хотя и цена на них несколько выше.

При выборе новой решетки важно или покупать оригинальные комплектующие, которые наверняка подойдут к вашей плите, или же обращать внимание не только на то, из чего она изготовлена, но и на размер решетки, а также на расстояние между ее креплениями к плите.

Впрочем, если покупка новой решетки зачастую связана не с ее поломкой или желанием улучшить быт, а с банальным желанием избавиться от обугленной и засаленной старой, то существуют и способы более функционального апгрейда плиты и ее неотъемлимой части - духовки. К примеру, можно купить термопару для газовой плиты. Многие из нас помнят его как круглую и никогда не работающую штуку, вмонтированную в дверцу духового шкафа. Задача термостата вполне ясна - измерение температуры. Только многие семьи привыкли следить за готовностью блюда "на глаз", а не засекать время, исходя из рецепта. А это, согласитесь, достаточно неудобно. Так что если реле старого термостата пришло в негодность, заменить комплектующую деталь можно за весьма малые деньги. Ведь оно того стоит.