Газовая печь с электродуховкой: в чем особенности

Любители покулинарить давно подметили, что выпечка на газе получается не такой вкусной.

Поэтому при покупке кухонной техники останавливаются на простом и практичном решении – газовая печь с электродуховкой. Давайте узнаем, в чем достоинства устройства и как подобрать удачную плиту?

Особенности

У данного оборудования варочная панель подключается к газу, а духовка электрифицирована. И если с проводкой в доме все в порядке, такое приобретение позволит существенно облегчить приготовление блюд. Характеристики оборудования разнятся в зависимости от производителя и модели:

Стандартный размер 0,5-0,6 м, хотя встречаются также крупные экземпляры до 0,9 м.

Поверхности для варки из эмали или нержавейки. Первый вариант недорогой, но служит меньше. Зато сталь не берет ни время, ни механические воздействия.

Конфорки различной мощности и габаритов для использования посуды различной вместительности.

Что касается духовки, она может быть статической или мультифункциональной. В первом случае нагревание происходит за счет ТЭНов, расположенных вверху, внизу, сбоку. Второй тип отличается дополнительными возможностями. Например, конвекция, разморозка и сушка, режимы для получения золотистой корочки.

«За» и «против» такого вида техники

Хоть духовки на газе распространены больше ввиду их экономичности, электрические имеют ряд существенных преимуществ:

Неограниченный функционал. Достигается за счет нескольких нагревателей, вентиляторов. ТЭНы включаются вместе или по отдельности, а конвекция обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха. Наличие программ для упрощения готовки. Просто выберите рецепт, и духовка сама приготовит блюдо. В некоторых моделях присутствует до 150 рецептов, можно программировать собственные. Продвинутые газовые поверхности. Уровень газа в горелках можно регулировать, а специальная технология сразу определяет утечку топлива и делает использование техники безопасным. В случае затухания огня конфорки выключатся. Широкий ассортимент моделей на любой кошелек.

Существенным недостатком является высокий расход электричества. Оборудование вместительностью 60 литров затрачивает за час 1 кВт. Чем мощнее техника, тем еда готовится быстрее. Подключение требует исправной проводки, да и стоимость комбинированных моделей несколько выше. Но это с лихвой окупается вкусными, ничуть не хуже ресторанных, блюдами.

Советы по выбору

Прежде чем купить бытовую технику, было бы правильно определиться с критериями выбора. А они следующие:

Оптимальная мощность 2,5-3 кВт, с максимальной температурой до 280 градусов.

Материал. Эмаль для бюджетных вариантов, нержавейка для дорогих и качественных.

Вместительность. Зависит от габаритов пространства и индивидуальных предпочтений. Для просторного помещения и крупных порций выбирайте технику вместительностью не менее 65 литров.

Дополнительные возможности – обеспечат приятную эксплуатацию.

Учитывая дороговизну электричества, некоторые сомневаются в покупке электротехники. Однако продвинутые девайсы экономичны, комфортны и обеспечат вкусной едой.