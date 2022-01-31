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Газовая печь с электродуховкой: в чем особенности

13:25
Газовая печь с электродуховкой: в чем особенности - фото 1

Любители покулинарить давно подметили, что выпечка на газе получается не такой вкусной.

Поэтому при покупке кухонной техники останавливаются на простом и практичном решении – газовая печь с электродуховкой. Давайте узнаем, в чем достоинства устройства и как подобрать удачную плиту?

Особенности

У данного оборудования варочная панель подключается к газу, а духовка электрифицирована. И если с проводкой в доме все в порядке, такое приобретение позволит существенно облегчить приготовление блюд. Характеристики оборудования разнятся в зависимости от производителя и модели:

  • Стандартный размер 0,5-0,6 м, хотя встречаются также крупные экземпляры до 0,9 м.
  • Поверхности для варки из эмали или нержавейки. Первый вариант недорогой, но служит меньше. Зато сталь не берет ни время, ни механические воздействия.
  • Конфорки различной мощности и габаритов для использования посуды различной вместительности.

Что касается духовки, она может быть статической или мультифункциональной. В первом случае нагревание происходит за счет ТЭНов, расположенных вверху, внизу, сбоку. Второй тип отличается дополнительными возможностями. Например, конвекция, разморозка и сушка, режимы для получения золотистой корочки.

«За» и «против» такого вида техники

Хоть духовки на газе распространены больше ввиду их экономичности, электрические имеют ряд существенных преимуществ:

  1. Неограниченный функционал. Достигается за счет нескольких нагревателей, вентиляторов. ТЭНы включаются вместе или по отдельности, а конвекция обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха.
  2. Наличие программ для упрощения готовки. Просто выберите рецепт, и духовка сама приготовит блюдо. В некоторых моделях присутствует до 150 рецептов, можно программировать собственные.
  3. Продвинутые газовые поверхности. Уровень газа в горелках можно регулировать, а специальная технология сразу определяет утечку топлива и делает использование техники безопасным. В случае затухания огня конфорки выключатся.
  4. Широкий ассортимент моделей на любой кошелек.

Существенным недостатком является высокий расход электричества. Оборудование вместительностью 60 литров затрачивает за час 1 кВт. Чем мощнее техника, тем еда готовится быстрее. Подключение требует исправной проводки, да и стоимость комбинированных моделей несколько выше. Но это с лихвой окупается вкусными, ничуть не хуже ресторанных, блюдами.

Советы по выбору

Прежде чем купить бытовую технику, было бы правильно определиться с критериями выбора. А они следующие:

  • Оптимальная мощность 2,5-3 кВт, с максимальной температурой до 280 градусов.
  • Материал. Эмаль для бюджетных вариантов, нержавейка для дорогих и качественных.
  • Вместительность. Зависит от габаритов пространства и индивидуальных предпочтений. Для просторного помещения и крупных порций выбирайте технику вместительностью не менее 65 литров.
  • Дополнительные возможности – обеспечат приятную эксплуатацию.

Учитывая дороговизну электричества, некоторые сомневаются в покупке электротехники. Однако продвинутые девайсы экономичны, комфортны и обеспечат вкусной едой.

 

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