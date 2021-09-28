Газ у Європі вже коштує понад $1000, а нафта - $80

Газ - нове золото / Піксабей

Ціна на газ в Європі вранці 28 вересня побила історичний рекорд, уперше перетнувши позначку $1000. Високі темпи рости демонструє й нафта.

Ціна жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures досягла 85,24 євро за МВт-год., або ж $1030 за тисячу кубометрів. А напередодні ціна на листопадовий ф'ючерс на азійський індекс зрідженого природного газу JKM Platts зросла до $1042.

Попередній рекорд цін на газ ($969) був у березні 2018 року - тобто на той момент опалювальний сезон уже завершувався, а зараз лише починається.

Головними причинами здорожчання газу є збільшення попиту у Європі на фоні відновлення економіки після пандемії, а також відсутність збільшення обсягів поставок, зокрема і з Росії.

Багато галузей економіки країн Європи, які критично залежні від газу, на межі зупинки.

Водночас ціни на нафту марки Brent у вівторок вперше за три роки перевищили $80 за барель. У цьому році ціни зросли на 55% і, як пише Financial Times, найімовірніше зростатимуть і надалі. За прогнозом Goldman Sachs, до кінця року Brent подорожчає до $90 за барель.

Причинами є ознаки глобальної кризи енергоносіїв, перспектива масового дефіциту палива в Європі, конкуренція між Європою та Китаєм на енергоринках і намагання Китаю скоротити викиди важкої промисловості, через що підприємства для отримання електроенергії переходять на нафту.

Китай намагається зменшити викиди, готуючись до Олімпійських ігор, які в лютому мають відбутися в Пекіні. Це призвело до масових перебоїв в енергопостачанні, які зупинили роботу заводів і залишили без світла багато будинків на півночі країни.

Водночас у Британії криза постачання пального - частково через брак водіїв вантажівок.

Таким чином, схоже на те, що у світі почалася велика енергетична криза.