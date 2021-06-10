Футбольні бюрократи УЄФА заборонили гасло національної збірної України

В своїй хаті своя правда / УАФ

Напередодні старту Євро 2020 прилетіла "зрада". Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зобов'язав Україну прибрати зі своєї нової екіпіровки на Євро-2020 слоган "Героям слава!".

Контури півострова залишаться на формі підопічних Андрія Шевченка, оскільки в Організації Об'єднаних Націй (ООН) визнають саме такі межі України. Напис "Слава Україні!" також не заборонять, оскільки як окреме словосполучення воно не несе політичний мотив.

Але футбольні бюрократи вважають, що слоган "Героям слава!" не може перебувати на футболці, оскільки в комбінації зі "Слава Україні!" він має явний політичний сенс.

Спершу представники організації не досліджували питання з контекстом відповідного гасла "Героям слава" ретельно, однак після додаткової перевірки там нібито виявили, що в цьому є політичний мотив, а також історичний і мілітаристський наратив.

Нагадаємо, що нова форма національної збірної змусила росіян давитися від ненависті до України. Нині їх пиху частково вгамували бюрократи з УЄФА, але при цьому Крим залишиться назавжди українським, нехай він наразі й є тимчасово окупованою територією.