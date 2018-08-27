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ФСБшника из Крыма задержали с килограммами кокаина (ФОТО)

12:40, Сегодня
Майор ФСБ вез восемь пакетов кокаина в Москву - фото 1
Майор ФСБ вез восемь пакетов кокаина в Москву

Российские террористы при погонах занимаются преступными деяниями не только на территории украинского полуострова, но и у себя на родине. На сей раз попался майор ФСБ Юрий Дрындин.

Работающий в Крыму чекист попался в Волгограде местным ГИБДДшникам, которые остановили его "Ауди", начиненную наркотиками.

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Оккупант, как оказалось, собирался привезти восемь пакетов с кокаином в Москву, для чего набил дурманящим средством покрышки своей машины. Но его остановили полицаи.

Почему ГАИшники не отреагировали на предъявленную им "корочку" ФСБ и не пропустили преступника, не ясно, но после словесного конфликта правоохранители решили проверить авто террориста с пристрастием.

ФСБшника из Крыма задержали с килограммами кокаина (ФОТО) - фото 143262

Обнаружив наркотики, сотрудники госавтоинспекции приняли волевое решение задержать офицера службы безопасности.

ФСБшника из Крыма задержали с килограммами кокаина (ФОТО) - фото 143264

Нерадивого ФСБшника теперь могут приговорить к нескольким годам тюрьмы, хотя, конечно, в этом есть серьезные сомнения.

Кокаин, разумеется, изъяли, и, возможно, направят на восполнение запасов после изъятого в Бельгии.

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