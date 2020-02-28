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Foxconn возобновит работу к концу февраля

28 февраля, 10:34
Гигант Foxconn хочет заново запустить заводы в Китае как можно быстрее - фото 1
Гигант Foxconn хочет заново запустить заводы в Китае как можно быстрее

Известный тайваньский гигант Foxconn, который специализируется на изготовлении комплектующих для электронных устройств, в ближайшее время планирует начать возобновление работ на своих предприятиях.

Представители компании заявляют, что на это потребуется как минимум одна-две недели. Заметим, что одними из основных типов продукции данного производителя являются видеокарты, которые пользуются большим спросом во всем мире.

Перспективы компании Foxconn

Foxconn возобновит работу к концу февраля - фото 196665

Известно, что производитель отправил запрос властям с просьбой разрешить возобновить работу предприятий, которые были приостановлены в связи с эпидемией коронавируса. Но о запуске полных производственных мощностей до конца февраля пока не может быть и речи, ведь в силу вступили разные ограничения, которые блокируют логистику и работу других служб и систем по всей территории Китая.

В настоящее время дороги заблокированы в некоторых частях КНР, и нет никакой информации о том, когда они будут открыты, поэтому неизвестно, все ли работники смогут своевременно появиться на своем месте. Возобновление производства требует определенного времени ресурсов, но компания все-таки планирует запустить этот процесс.

Foxconn на начальных этапах собирается по максимуму использовать местных работников, которым намного проще добраться до завода. А тем, кто не сможет вовремя приступить к своим обязанностям из-за блокировки внутреннего движения страны, руководство предоставит отгулы. Такая стратегия имеет вполне логичное объяснение, ведь производительность предприятий в большей мере зависит от тех работников, которые добираются из бедных районов КНР.

Последствия эпидемии коронавируса для Foxconn

Представители компании заявляют, что приостановление работы заводов негативно скажется на объемах продукции, а соответственно, и на прибыльности известного гиганта. Руководство пока не берется оценивать убытки, которые оно может понести из-за ситуации с коронавирусом, но очевидно, что без них не обойтись. Последними событиями также обеспокоены и другие гиганты, среди которых:

  • Western Digital;
  • Seagate;
  • Tesla;
  • Hoya;
  • Gigabyte;
  • AsusTek.

Все они являются производителями разных систем, устройств и взаимосвязаны друг с другом, поэтому остановка работы одного предприятия влечет за собой снижение объемов продукции другого. Эти взаимосвязи легко проследить. К примеру, даже японская компания Hoya, выпускающая пластины для жестких дисков, ощутила последствия вируса, так как спрос на ее продукцию зависит от китайских заводов.

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