Фотоэпилятор: использование в домашних условиях

Домашняя фотоэпиляция - отличный аналог походу в салон красоты

Всех женщин еще со времен Клеопатры волнует вопрос об удалении с тела нежелательной растительности. За это время представительницы прекрасного пола использовали немало различных методов.

Но сегодня данная процедура значительно упростилась благодаря фотоэпиляции. Косметологи утверждают, что этот метод является самым легким, удобным и безопасным.

Фотоэпиляция позволяет на долгое время удалить лишние волосы благодаря усиленному пульсирующему свету, который несет в себе большой заряд энергии. Накапливаясь в меланине, она разрушает волосяную луковицу. Раньше эту процедуру проводили только в профессиональных салонах, но сегодня появились небольшие модели для домашнего использования.

Домашняя фотоэпиляция: преимущества

Почему все больше женщин переходят на эту процедуру? Домашняя фотоэпиляция имеет свои плюсы:

обеспечение максимальной безопасности — не травмируется кожа, не наносится вред кровеносной системе;

нет никаких неприятных или болезненных ощущений — во время процесса удаления волос вы будете ощущать только ощущение тепла на коже;

вы сразу же увидите результат — нежелательные волосы перестают расти на продолжительный срок, а в некоторых случаях навсегда;

легкость применения — необходимо всего лишь следовать простой инструкции;

компактность — портативные модели отличаются небольшим весом и размером, их можно брать с собой в поездку;

высокая скорость работы — за короткий промежуток времени можно обработать достаточно большую площадь.

Кроме того, сегодня многие производители предлагают модели, которые можно использовать по всему телу (в том числе и в зоне глубокого бикини).

Правила выбора фотоэпилятора

Чтобы выбрать подходящий фотоэпилятор для использования в домашних условиях, необходимо тщательно изучить основные функции современных моделей. Прежде всего следует обратить внимание на модели, которые оснащаются запасной лампой или картриджем. Также помните, что некоторые варианты предлагают дополнительные возможности, которые могут пригодиться во время использования. Естественно, новые функции влияют на стоимость прибора. Как, например, фотоомоложение. Если вам они не нужны, не стоит переплачивать.

Перед использованием фотоэпилятора необходимо проверить, нет ли у вас противопоказаний. Как правило, это аллергические реакции, раны, различные повреждения кожного покрова и хронические заболевания.