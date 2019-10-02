Формула Штайнмайєра - Зради немає

Зради нема, але невдоволені діями президента є

Голова парламентського комітету з питань міжнародної політики Богдан Яременко пояснив принципові моменти так званої "Формули Штайнмайєра", що її вчора у Мінську погодила українська делегація. Зраді немає - запевняє депутат.

Розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів.

Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості.

Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ М.Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України В.Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень «про особливості....» до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після.

Усе інше - предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається).

І це - все.

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