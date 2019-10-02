Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Александр Данилюк война на Донбассе
Богдан Яременко
Громадська організація Майдан закордонних справ

Формула Штайнмайєра - Зради немає

09:33
Зради нема, але невдоволені діями президента є - фото 1
Зради нема, але невдоволені діями президента є

Голова парламентського комітету з питань міжнародної політики Богдан Яременко пояснив принципові моменти так званої "Формули Штайнмайєра", що її вчора у Мінську погодила українська делегація. Зраді немає - запевняє депутат.

Розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів.

Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості.

Формула Штайнмайєра - Зради немає - фото 188843

Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ М.Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України В.Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень «про особливості....» до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після.

Усе інше - предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається).

І це - все.

Пост Богдана Яременка на фейсбуці:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Формула Штайнмайера Трехсторонняя контактная группа Мнение Богдан Яременко Новости Политика
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Минске ничего не подписывали – Яременко - фото 1
В Минске "ничего не подписали". Правда ли это? (ОБНОВЛЕНО)
13:33
"Слуга народа" предложит свой «статус Донбасса» - фото 1
"Слуга народа" предложит свой "статус Донбасса". Что изменится?
12:43
Формула Штайнмайера: боевики "поставили" условие - фото 1
Формула Штайнмайера: боевики "поставили" условие
10:49
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
29 сентября, 17:45
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Еврейский вопрос: Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 10:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
26 сентября, 22:45
Загрузка...