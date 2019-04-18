Физрук избил шестиклассника и пытался окунуть его головой в унитаз

23:00 18 апреля,

Физрук побил школьника и унизил его на глазах у сверстников

Вопиющее нарушение допустил учитель одной из школ Новокаховского района Херсонской области, который разнимал дерущихся малышей и решил проучить зачинщика потасовки кулаками.

Об инциденте с участием ребенка и взрослого местные власти узнали от матери пострадавшего, которая обратилась на горячую линию по противодействию буллингу.

- 12 апреля мой сын после уроков находился в школе. В то же время, рядом с ним начали толкаться несколько других учеников. Мой сын открывал бутылку с водой, его толкнули, и он пролил воду на одного из парней. В это время к моему сыну подошел учитель физкультуры и громко спросил зачем он облил водой. Не дождавшись объяснений, учитель ударил моего сына по затылку и со словами "А теперь и тебя намочим" потянул моего ребенка в туалет. Вслед за ними побежали ребята. В уборной учитель физкультуры пытался макнуть моего сына в унитаз, ребенок сопротивлялся. После нескольких попыток учитель ударил ребенка кулаком в живот, - рассказала мать пострадавшего.

Классная руководительница же отреагировала на произошедшее неадекватно и посоветовала возмущенной действиями физрука женщине "не горячиться" и дождаться рабочих будней.

А уже в понедельник директор школы озвучила принципиальную позицию заведения: жаловалась на плохую успеваемость избитого и отказалась отстранять учителя от занятий.

Председатель главного территориального управления юстиции в Херсонской области Константин Хутковский отреагировал на ЧП, заявив, что полицейские расследуют нападение на ребенка педагогом.