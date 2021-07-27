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Фірташ купив собі цілу станцію метро в Лондоні

13:49
Дмитро Фірташ - фото 1
Дмитро Фірташ

У 2014 році український олігарх Дмитро Фірташ купив собі любимому станцію лондонського метро Бромптон-роуд. Товстосум заплатив за неї 53 млн фунтів й наразі вона залишається покинутою.

Про це пише MyLondon, підкреслюючи, що будівля являє історичну цінність і розташована практично у центрі британської столиці.

Станція Бромптон-роуд була відкрита у Південному Кенсінгтоні в 1906 році. Але вже у 1934 році її вирішили закрити через низький пасажиропотік і близьке розташування інших станцій.

Під час Другої Світової війни будівля станції була передана Міністерству оборони і в ній був командний центр Першої протиповітряної дивізії - у найнапруженіші дні повітряної Битви за Британію. Як пише MyLondon, інтер'єри будівлі «виглядають так, як ніби вона застигла у часи Другої Світової».

За однією з версій, саме у цій будівлі проходив допит Рудольфа Гесса — одного з найближчих соратників Адольфа Гітлера, який вчинив одиночний переліт до Британії в 1941 році, намагаючись на свій страх і ризик домовитися про мир.

Після війни будинок служив гуртожитком для курсантів ВПС і військово-морської авіації.

Фірташ купив собі цілу станцію метро в Лондоні - фото 208639

Колишня станція метро Бромптон-роуд / mylondon.news

У 2014 році будівля, площею близько 2,6 тис. кв. м, була продана Міністерством оборони за 53 млн фунтів стерлінгів (понад $73 млн) для перепланування під житловий комплекс.

Ім'я власника якийсь час не розкривалося — згодом британські ЗМІ та програма Схеми встановили, що ним став український олігарх Дмитро Фірташ. Причому купівля відбулася буквально відразу ж після перемоги Революції Гідності і втечі Віктора Януковича з України. А через нетривалий час після покупки Фірташ опинився під домашнім арештом у Відні після того, як українським олігархом зацікавилося ФБР. Тоді йому стало не до метро.

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