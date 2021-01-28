"Філологи" в мантіях відмінили новий український правопис

Правосуддя зайнялось філологією

Окружний адміністративний суд вирішив, що має таке право, а тому скасував рішення Кабінету міністрів про перехід на новий український правопис. .

Про це 28 січня у своєму Facebook повідомив представник позивача такий собі Дмитро Ільченко, адвокат.

«Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією. Також під час розгляду зʼясувалося, що «мовна комісія» мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом», — пояснив юрист.

Рішення набере чинності після апеляційного перегляду. Наразі уряд має право подати апеляцію на відповідне рішення.

Позов про скасування правопису офіційно подала херсонська школярка Юлія Пиргас. Також аналогічний позов подала і ГО «Правова держава». Вони вимагали скасувати постанову Кабміну про перехід на новий правопис.

Очільником «Правової держави» є якраз адвокат Ростислав Кравець, який фігурує на «плівках Вовка». На думку слідчих, судді ОАСК та його голова використовували підставні громадські організації для подачі позовів до свого суду, а потім ухвалювали рішення у власних інтересах. Для чого їм ця маячня потрібна - не повідомляється.