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ФИФА расследует хищения миллионов Андреем Павелко

10:40
Павелко не реализовал проект, на который получил 4,5 миллиона евро - фото 1
Павелко не реализовал проект, на который получил 4,5 миллиона евро

Президент Украинской ассоциации футбола и бывший народный депутат от БПП Андрей Павелко стал фигурантом расследований ФИФА из-за того, что при нем разокрали как минимум 4,5 миллиона евро.

Впрочем, реальные суммы отмываний и краж при Павелко наверняка составляют куда большие цифры, но, по данным издания Washington Post, возбужденное против него дело касается только такой суммы.

Позолоченная квартира и "Бентли": журналисты показали, жизнь нардепа-президента ФФУ ВИДЕО

Как утверждают источники американского СМИ, речь идет о получении Украинской ассоциацией футбола 4,5 миллиона на строительство академии в 2017-м. При этом к концу прошлого года проект находился чуть ли не на нулевой стадии реализации, а баблишко чинуши перекинули на разные счета и попереводили в разные валюты.

Скорее всего, деньгами FIFA просто пользовались как ссудами и так далее.

Примечательно, что собеседники издания говорят о начале расследования еще осенью 2019-го, хотя в прессе эта информация стала известна лишь сейчас.

- Андрей Павелко заявил председателю следственной палаты ФИФА Марии Клаудии Рохас о своей готовности сотрудничать в расследовании преступления, - отметили источники Washington Post.

Как известно, с момента избрания президентом ФФУ и получения мандата нардепа Павелко стал шикарно жить. Его любовница постила фотографии из незадекларированных функционером квартир с позолотой, каталась на "Бентли" и вообще тусила по-жирному. Сам же экс-нардеп, по подсчетам журналистов-антикоррупционеров, за два года сумел потратить не менее 21 миллиона долларов.

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Андрей Павелко ФФУ Расследование хищение Новости Украина
Washington Post
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