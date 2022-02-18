Війна на Донбасі Досьє

Фарго 5: дата выхода, сюжет, актеры и зачем вот это вот все

Вчера, 13:33
Дело Лорна Малво живет - фото 1
Дело Лорна Малво живет

Стриминг FX решил по максимуму выжать соки из культовой франшизы и объявил о пятом сезоне "Фарго", займётся проектом все тот же Ноа Хоули.

Хотя, стоящие идеи у Хоули закончились уже ко втором сезону, а неумение завершать историю погубило арку не одному занятному персонажу, боссы FX решили вновь довериться шоураннеру. Известно, что пятый сезон будет финальным для всей антологии.

Сюжет

История в этот раз развернется в 2019-м.

В финале 4-го сезона с Крисом Роком Ноа Хоули протянул мосточек далее в миры, вдохновленные бессмертным творение братьев Коэн?

Основной темой станут два вопроса: «Когда похищение — это не похищение?» и «Что если твоя жена — это не твоя жена?». Других деталей пока нет.

Дата выхода

Пока не анонсировали.

Место действия

Все та же Миннесота.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Фарго Шоубіз Новости сериалов
Другое на тему
Валерій Залужний - фото 1
Головком ВСУ застеріг мешканців окупованого Донбасу від російських провокацій
Вчера, 18:34
Держдеп попереджає - фото 1
Росія готує нові провокації на Донбасі
Вчера, 09:09
Агресор продовжує ескалацію - фото 1
Росія обманула, коли заявила, що відводить війська від українських кордонів
17 февраля, 10:04
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45