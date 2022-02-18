Фарго 5: дата выхода, сюжет, актеры и зачем вот это вот все
Стриминг FX решил по максимуму выжать соки из культовой франшизы и объявил о пятом сезоне "Фарго", займётся проектом все тот же Ноа Хоули.
Хотя, стоящие идеи у Хоули закончились уже ко втором сезону, а неумение завершать историю погубило арку не одному занятному персонажу, боссы FX решили вновь довериться шоураннеру. Известно, что пятый сезон будет финальным для всей антологии.
Сюжет
История в этот раз развернется в 2019-м.
В финале 4-го сезона с Крисом Роком Ноа Хоули протянул мосточек далее в миры, вдохновленные бессмертным творение братьев Коэн?
Основной темой станут два вопроса: «Когда похищение — это не похищение?» и «Что если твоя жена — это не твоя жена?». Других деталей пока нет.
Дата выхода
Пока не анонсировали.
Место действия
Все та же Миннесота.