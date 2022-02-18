Фарго 5: дата выхода, сюжет, актеры и зачем вот это вот все

Дело Лорна Малво живет

Стриминг FX решил по максимуму выжать соки из культовой франшизы и объявил о пятом сезоне "Фарго", займётся проектом все тот же Ноа Хоули.

Хотя, стоящие идеи у Хоули закончились уже ко втором сезону, а неумение завершать историю погубило арку не одному занятному персонажу, боссы FX решили вновь довериться шоураннеру. Известно, что пятый сезон будет финальным для всей антологии.

Сюжет

История в этот раз развернется в 2019-м.

В финале 4-го сезона с Крисом Роком Ноа Хоули протянул мосточек далее в миры, вдохновленные бессмертным творение братьев Коэн?

Основной темой станут два вопроса: «Когда похищение — это не похищение?» и «Что если твоя жена — это не твоя жена?». Других деталей пока нет.

Дата выхода

Пока не анонсировали.

Место действия

Все та же Миннесота.