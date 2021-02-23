Facebook прогнувся під вимоги австралійців - їм повернули новини

Австралія створила вадливий прецедент / Колаж Гардіан

Facebook і влада Австралії уклали угоду, що дозволяє відновити повноцінну роботу цієї популярної соціальної мережі в цій країні.

Про це повідомив головний казначей Австралії Джош Фрайденберг.

Поправки, уряд запровадить вже у вівторок, 23 лютого, передбачають, що після набуття законом чинності влади Австралії будуть за один місяць повідомляти цифрові платформи про те, що ті повинні виконувати цей закон.

При прийнятті рішення влади повинні враховувати, внесла чи платформа «значний внесок у стійкість австралійської новинний індустрії», уклавши угоди з австралійськими медіа. Крім цього поправки передбачають двомісячний період посередництва між платформою і медіа-компанією, перш ніж втрутиться призначений державою арбітр.

Віце-президент Facebook з питань співробітництва з новинними організаціями Кемпбелл Браун повідомив, що компанія відновить новинний контент з Австралії протягом декількох днів.

17 лютого Facebook оголосив, що позбавив користувачів і ЗМІ з Австралії можливості ділитися місцевими та міжнародними новинами з-за закону, що зобов'язує платформи платити ЗМІ за їх контент. У підсумку Facebook через небажання платити заблокував весь новинний контент з Австралії, а також кілька акаунтів, пов'язаних з урядом Австралії.

За даною історією з цікавістю споглядали інші державі, а тепер - після появи важливого прецедента - зможуть використати досвід Австралії.