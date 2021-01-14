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Европейский суд по правам человека поддержал претензии Украины к оккупантам Крыма

11:56
Победа Украины куется в ЕСПЧ - фото 1
Победа Украины куется в ЕСПЧ

В четверг, 14 января, в ЕСПЧ во французском Страсбурге состоялось рассмотрение дела "Украина против России". Украина победила и теперь Россия еще более укрепилась в статусе международного нарушителя и изгоя.

Европейский суд по правам человека вынес решение о допустимости заявления Украины по делу о Крыме.

Далее Суд рассмотрит исковые требования Украины, касающиеся систематических нарушений прав человека в Крыму начаная с 27 февраля 2014 года, когда были захвачены административные здания в Симферополе.

Суд рассмотрит нарушения Россией права на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд, свободу мысли и выражения взглядов, собраний, совести и другие.

Суд рассмотрит вопрос автоматического наделения гражданства РФ жителям Крыма, которое противоречит статье 8 Конвенции о правах человека и основоположных свобод. Суд также уделит внимание вопросам экспроприации имущества граждан и юридических лиц.

Все эти моменты были указаны в жалобе Украины в ЕСПЧ. Суд фактически признал их нарушениями и теперь дал им оценку.

Эксперты уже называют это решение ЕСПЧ большой победой украинской дипломатии. Таким образом создан важный прецедент.

Решение ЕСПЧ открывает путь к позитивному рассмотрению еще более 7000 исков к оккупантам от пострадавших в результате захвата украинского полуострова.

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