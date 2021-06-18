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Алексей Копытько
Блогер

Евро 2020 превращается в медийный кошмар для России

Вчера, 15:31
Правдивый хит звучит шикарно - фото 1
Правдивый хит звучит шикарно / УАФ

Россия стала посмешищем. Не только для украинцев, но и для всего мира.

Сначала была эпическая ситуация с формой нашей сборной. Своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам нашей территории. В итоге западные спортивные СМИ начали давать пояснения для своей аудитории. Как следствие - абсолютно далёкая от геополитики публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.

Вчера началась вторая серия. Российские футбольные функционеры, погоняемые властью, начали раздувать формальный скандал по поводу ставшего традиционным приветствия украинских болельщиков в адрес президента России. С трибун стадиона в Бухаресте оно звучало очень отчетливо. Как следствие - началось обильное цитирование.

Российские футбольные сайты, не особо скрывая злорадства, вставляют в новости фразы: "Украинские фанаты скандировали «Путин – #####»." Как следствие - масса людей заинтересовалась и начала искать через поиск, что же это за #####?

Легендарный хит звучит на матче Украина - Северная Македония:

Дискуссии в комментариях на эту тему словами не описать.

Но самое интересное - скандал набирает популярность на международном уровне. Западные болельщики и СМИ задаются вопросом: а что значит ##### и почему собственно #####? Добрые люди им детально разъясняют, где и когда появилась кричалка.

Стоит напомнить, что это было совместное творчество фанатов "Металлиста" и "Шахтёра". Что подрывает версию о всеобщем восторге русскоязычных жителей Востока Украины от российского президента. Теперь об этом узнает больше людей в Европе.

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Думка Алексей Копытько гибридная война пропаганда Россия Владимир Путин Футбол Евро 2020 Новини Украина
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