Етнічні чистки: Російські окупанти дали громадянам України від 12 до 17 років колонії

Репресії проти громадян України тривають / Кримська солідарність

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону 29 жовтня ухвалив незаконний вирок громадянам України – фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Вся їх "вина" полягає в тому, що вони є кримськими татарами й не корилися окупації.

Суд визнав громадян України Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова та Рустема Сейтмеметова винними за звинуваченням у «спробі насильницького захоплення влади», а також «в участі у терористичній організації» та виніс ухвалу про ув’язнення фігурантів у колонії суворого режиму.

За інформацією адвоката Едема Семедляєва, Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років колонії суворого режиму, Осман Сейтумеров – 14 років, Амет Сулейманов – 12 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років. Як повідомив адвокат, усі засуджені мають 3 роки та 6 місяців відсидіти спочатку у в’язниці.

Адвокати повідомили, що подаватимуться апеляційні скарги на вирок.

Консул України у Ростові-на-Дону Тарас Малишевський сказав, що на цей вирок буде відповідна реакція української сторони.

«Ми всі розуміємо, що російське законодавство використовується проти кримських татар – громадян України. На вирок буде відповідна реакція МЗС України, а ми продовжуватимемо підтримувати наших громадян», – сказав Малишевський після суду.

11 березня 2020 року в будинках кримських татар в окупованому Росією Криму розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії.

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї і Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків.