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ЕСПЧ жестко унизили НАБУ из-за незаконных действий против бывшего вице-президента ПАСЕ

08:40
Судьи ЕСПЧ не оставили камня на камне от детективов антикоррупционного бюро - фото 1
Судьи ЕСПЧ не оставили камня на камне от детективов антикоррупционного бюро

Бывший парламентарий Верховной Рады, в 2017-м году избранный на пост вице-президента ПАСЕ Георгий Логвинский, будет находиться под иммунитетом благодаря своей жене-судье ЕСПЧ Анне Юдковской.

Вечером в среду, 8 июля, служители Фемиды Европейского союза по правам человека вынесли беспрецедентное решение, отказав детективам НАБУ лишить супруга судьи ЕСПЧ Георгия Логвинского распространяющегося на него иммунитета.

 

В то же время судьи заявили, что помимо ближайшего родства с их действующей коллегой, в действиях НАБУ они усмотрели грубые нарушения международного права.

Соглано опубликованным документам, 3 марта представители антикоррупционного бюро обратились в ЕСПЧ за разъяснениями о том, имеет ли он защиту от уголовных преследований и запросили снятие таковой. При этом детективы передали в Страсбург материалы уголовного дела о якобы создании мошеннической схемы, из-за которой государство заплатило компенацию компании "Золотой Мандарин" по решению ЕСПЧ. И поскольку бравые солдаты Сытника пытались отнять законный иммунитет, апеллируя преследованием по делу, которое уже было рассмотрено судом, в ЕСПЧ решили всерьез щелкнуть представителей НАБУ по носу.

"Некоторые следственные мероприятия, проведенные НАБУ - в том числе скрытое наблюдение - распространялись на Логвинского с четким намерением сбора доказательств в отношении него и проведения расследования к нему. Таким образом Национальное антикоррупционное бюро Украины нарушило конвенцию об иммунитетах и ​​привилегиях Совета Европы, стороной которой является Украина. Более того, сотрудники бюро действовали нарушением принципов беспристрастного расследования, - сказано в заявлении суда. - Есть свидетельства того, что во время проведения расследования НАБУ занималось давлением на свидетелей. Указанные действия по поиску свидетельств против Логвинского несовместимы с его иммунитетом, а также сами по себе противоречат сути иммунитета и подрывают целостность процедуры его снятия. Кроме того, Украина не продемонстрировала достаточных гарантий (не) использования в уголовном процессе доказательств, полученных с нарушением международного права".

В общем, от позиции антикоррупционеров в ЕСПЧ не оставили камня на камне, а в завершение рассмотрения свои объяснения предоставили еще и сама Юдковская, а также секретарь европейского суда, который знал об уголовном преследовании Логвинского еще до обращения детективов.

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