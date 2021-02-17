Электромонтаж частного дома из кирпича или блоков

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Профессиональный электромонтаж в частных домах задача не простая. Нужно учесть много факторов и будущих потребителей. Так же возможность резервного питания и т. д. Здесь мы рассмотрим, что входит в электромонтажные работы в домах из кирпича или блоков. Электромонтаж в деревянных домах существенно отличается.

1. Подключение дома от столба ЛЭП натяжкой СИП кабеля по воздуху или прокладкой бронированным кабелем под землёй.

2. Сборка, монтаж и подключения ЩУ (щит учёта).

3. Сборка, монтаж и подключение распределительного щита/щитов.

4. Распределение нагрузки 380 вольт по дому, двору и пристройкам типа сарай, гараж, баня и т.д.

5. Разводка кабелей по всем потребителям в доме и во дворе.

6. Подключение АВР (автоматический ввод резерва) или резервного питания от генератора без АВР.

7. Монтаж контура повторного заземления с проверкой сопротивления.

8. Сборка слаботочного щита с разводкой кабелей до потребителей, приёмников сигнала ТВ.

9. Монтаж системы видеонаблюдения и «охранки».

10. Монтаж видеозвонка с магнитным замком на калитке.

11. Монтаж дежурного освещения на входе.

12. Монтаж электроустановочных изделий.

Так же, перед началом работ, обязательно делается проект (чаще всего бесплатно при заказе электромонтажных работ у специализированной компании).

Профессиональные электромонтажные работы в квартире

Профессиональные электромонтажные работы подходят людям кто ценит качество работы, и намерен сделать в своей квартире качественную, удобную, безопасную и современную электрику.

Какие виды работ входят в профессиональный электромонтаж.

1. Создание рабочего проекта до начала работ, по желаниям заказчика.

2. Создание визуализации эл. щита (заказчик до начала работ знает что будет в щите и что за что отвечает).

3. Применение релейной автоматики в электромонтаже. (Помощь в создании удобной электрики в доме).

4. Замена вводного автомата в подъездном щите, замена счётчика, замена вводного кабеля.

5. Монтаж, сборка и подключение встроенного эл. щита (несколько групп, противопожарное УЗО, защита от утечки тока каждой группы, защита линий от перегруза и короткого замыкания, максимальная защита влажных комнат и детских помещений, защита от скачков напряжения, защита приборов с моторами от резких выключений эл. энергии. Максимальная защита вас и вашей техники.)

6. Штробление стен и потолков, выемка подрозетников.

7. Разводка кабеле эл. снабжения в гофре по потолку или полу, в штробах стен, монтаж подрозетников, монтаж КУПа.

8. Сборка слаботочного щита под интернет, ТВ, охранную сигнализацию.

9. Монтаж видео домофона.

10. Разводка слаботочных кабелей до точки.

11. Монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, светильники и т.д.)

12. Применение только качественных материалов.

Электромонтажные работы в квартире эконом вариант

Это решение, отлично подходит для людей, с ограниченным бюджетом или там, где лишние затраты, будут не уместны (например, ремонт квартиры перед сдачей).

Что же входит в электромонтажные работы эконом варианта.

1. Сборка, монтаж и подключение накладного эл. щита. Одна группа (защита от утечки тока, защита линий автоматами от перегрузки кабеля и короткого замыкания).

2. Разводка линий кабеле по квартире, наружным способом, с применением распаечных коробок (по потолку без гофры, по стенам в кабель канале или открытым способом).

3. Монтаж накладных электроустановочных изделий (розетки, выключатели, светильники).

Не смотря на то, что это эконом вариант, монтаж всех линий производиться только ГОСТовскими кабелями, автоматику можно выбрать бюджетного исполнения, к примеру (IEK). Так же, не смотря на эконом вариант, на все электромонтажные работы, специализированные компании предоставляют гарантию в 1 год.