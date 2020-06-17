Еквівалентність лікарських засобів: що варто знати, вибираючи ліки

На українському фармацевтичному ринку – більше 10 тисяч найменувань ліків, у складі яких – лише 2 тисячі діючих речовин. Якраз останні й володіють терапевтичним ефектом, та саме їх зазначають у лікарських рецептах.

Але одна й та сама діюча речовина зустрічається в різних лікарських засобах. То який з препаратів із однаковою діючою речовиною варто вибрати, аби лікування було якісним, ефективним, безпечним?

Для того, щоб допомогти у виборі та надати достовірну інформацію про безпечність та ефективність ліків, було створено спеціалізований "Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів". На сьогодні це повний каталог всіх лікарських засобів в Україні з інформацією про їх найважливіші характеристики, а саме:

показання та протипоказання до застосування

спосіб застосування та дози

форма випуску

еквівалентність (оригінальний, генеричний, традиційний тощо)

Важливо, що Rx index – це єдиний довідник лікарських засобів, який допомагає розібратися у взаємозамінності оригінальних ліків та їхніх копій – генеричних препаратів. Принципова різниця між ними в тому, що в оригінальних вперше використано ту чи іншу діючу речовину. Отже, перед виходом на ринок, вони проходять ретельні доклінічні і клінічні дослідження на безпечність та ефективність. Натомість, їх копіям (генеричним препаратам), за українським законодавством, достатньо лише підтвердити, що вони містять таку саму діючу речовину в тій самій кількості. Та це не гарантує однакового ефекту: адже різні препарати відрізняються за технологією виробництва, сировиною і добавками у своєму складі. Тобто оригінальні ліки та їх генеричні копії не завжди діють однаково, тобто вони не завжди є взаємозамінними.

Тож для того, аби кожен міг обрати ефективні та безпечні ліки, довідник "Rx index" класифікує лікарські засоби за типом і методами доказу еквівалентності. Ця класифікація показує, чи було доведено в спеціальних дослідженнях, що даний генеричний лікарський засіб може замінити оригінальний, що він має ті самі клінічні властивості та такий самий профіль безпеки

Така класифікація, здійснена за методичними рекомендаціями МОЗ України № 77.17/119.17., дозволяє порівняти клінічну ефективність лікарських засобів та обрати дієві аналоги оригінальних ліків за оптимальною ціною.

Видання Rx index завжди містить найактуальнішу інформацію, адже оновлюється та перевидається щороку. Ще більше корисної інформації доступно в онлайн-версії Довідника RX.UA та в мобільному додатку "Rx index" для Android, який можна завантажити на свій смартфон безкоштовно. Онлайн-ресурс RX.UA дає змогу: