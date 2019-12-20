Экс-депутата Мартыненко будут судить в Швейцарии

Николая Мартыненко посадят в Швейцарии

Пятница, 20 декабря, 2019-го года войдет в историю украинской САП как день первой настоящей победы антикоррупционных органов. Сегодня швейцарская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины Павла Скаленко.

Обоих дельцов обвиняют в причастности к отмывании 2 миллионов 800 тысяч евро с помощью швейцарскую финансовой системы.

Роль наших антикоррупционных органов в деле Мартыненко весьма значительна - они сумели найти счета бывшего депутата и Скаленко в банках Швейцарии, которые использовались для покупки недвижимости и активов за пределами Украины.

Как раскопали следователи, украинский политик поручил Скаленко создать оффшорную фирму в Панаме, а ее директорами поначалу выступали какие-то местные жители, которые вскоре назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Сообщник бывшего народного избранника от имени оффшорок открывал счета в Швейцарии, в которых отмечал бенефециаром самого Мартыненко.

Открыли уголовное дело швейцарские правоохранители после того, как в начале этого года прокуроры САП обнародовали документы с доказательством причастности политика к махинациям.

Повлиять на иностранный суд у Мартыненко не получится, да и обвинительный вердикт, вынесенный за границей, практически гарантирует, что рано или поздно злоумышленника посадят. Если бы САП работали исключительно в рамках нашего правового поля, у них бы как обычно ничего не получилось.

Напомним, дело Николая Мартыненко расследуется с декабря 2015 года. Детективы НАБУ начали расследование двух уголовных производств - по факту завладения средств ГП "НАЭК" Энергоатом "в размере 6,4 млн евро и по факту завладения средствами ГП" Восточный горно-обогатительный комбинат " (ВостГОК) в размере $17,28 миллионов. Позже их объединили в одно. Организатором обоих коррупционных схем является экс-народный депутат Украины.