Томос Василь Стус Олег Сенцов война на Донбассе

Едут одни алкаши: лидер "ДНР" заявил о прекращении набора боевиков из России

19:00, Сегодня
В рядах боевиков - одни алкаши и наркоманы - фото 1
В рядах боевиков - одни алкаши и наркоманы

Командиры действующих на Донбассе подразделений ВС РФ не хотят видеть в своих рядах добровольцев из РФ, поскольку воевать с украинцами по своей воле или в обмен на амнистию едут исключительно алкоголики и наркоманы.

Среди первых, кто отказался принимать в свои ряды боевиков, оказался командир одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка "ДНР".

В России уверяют, что война на Донбассе затянется надолго

Набор в террористические войска проходил через наемника Путина, именующего себя Юрием Егоровым-Можайским. Прибывший из российской глубинки оккупант на странице в соцсети, посвященной помощи желающим воевать добровольцам, он написал о том, что офицер приказал прекратить набирать русских.

"Ребята, кто там дает мои координаты в интернете, не надо. Добровольцев из России не берем. Командир отказался. Едут одни наркоманы и алкаши. Не надо нам таких. Все, хватит", - отметил террорист.

Едут одни алкаши: лидер 'ДНР' заявил о прекращении набора боевиков из России - фото 145358

Конечно, ничего удивительного в подобном решении командования нет, поскольку из РФ в Украину для участия в войне всегда ехал лишь сброд. Впрочем, точно такой же контингент отправлялся в ряды боевиков и среди местных жителей Донбасса.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
война на Донбассе Россия Боевики терроризм война Новости
Без Табу
Другое на тему
Ветер донес до Херсонской области химические отходы с "Титана" - фото 1
Запахло Россией: в Херсонской области загрязнен воздух из-за катастрофы в Крыму
20:00, Сегодня
Украина показала Совету ЕС готовность бороться с российским шантажом - фото 1
Из-за финансового шантажа Украина добровольно внесла в Совет ЕС 400 тысяч долларов
19:40, Сегодня
События в Хемнице напомнили, что проблема беженцев не решена - фото 1
Голубой - цвет подвоха: Как и почему немцы восстали против мигрантов
16:50, Сегодня
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
События в Хемнице напомнили, что проблема беженцев не решена - фото 1
Голубой - цвет подвоха: Как и почему немцы восстали против мигрантов
16:50, Сегодня
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
14:10, Сегодня
Одіозна журналістка Влащенко та не менш одіозний політолог Грановський - фото 1
Село та нелюди: Чому Аграрна партія стала ласим шматком для Медведчука і Тимошенко
11:30, Сегодня