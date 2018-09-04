Едут одни алкаши: лидер "ДНР" заявил о прекращении набора боевиков из России

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В рядах боевиков - одни алкаши и наркоманы

Командиры действующих на Донбассе подразделений ВС РФ не хотят видеть в своих рядах добровольцев из РФ, поскольку воевать с украинцами по своей воле или в обмен на амнистию едут исключительно алкоголики и наркоманы.

Среди первых, кто отказался принимать в свои ряды боевиков, оказался командир одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка "ДНР".

Набор в террористические войска проходил через наемника Путина, именующего себя Юрием Егоровым-Можайским. Прибывший из российской глубинки оккупант на странице в соцсети, посвященной помощи желающим воевать добровольцам, он написал о том, что офицер приказал прекратить набирать русских.

"Ребята, кто там дает мои координаты в интернете, не надо. Добровольцев из России не берем. Командир отказался. Едут одни наркоманы и алкаши. Не надо нам таких. Все, хватит", - отметил террорист.

Конечно, ничего удивительного в подобном решении командования нет, поскольку из РФ в Украину для участия в войне всегда ехал лишь сброд. Впрочем, точно такой же контингент отправлялся в ряды боевиков и среди местных жителей Донбасса.