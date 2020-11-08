Джо Байден станет 46-м президентом США

Джо Байден - новый президент США / Администрация президента Украины

Избирательная гонка в США закончилась - и хотя официальных результатов еще нет - уже не вызывает сомнения, кто будет 46-м президентом США.

Кандидат от демократов Джо Байден победил на выборах президента США. Об этом объявили телеканалы CNN и ABC News, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках.

Байден, считает CNN, победил в ключевом штате - Пенсильвании - и набрал в общей сложности 273 голоса выборщиков при необходимых 270 голосах.

Аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за Байдена.

Победа в Пенсильвании дает кандидату в президенты 20 голосов выборщиков. До того, как стал понятен результат голосования в этом штате, у Байдена было 253 голоса выборщиков.

Джо Байден обходит Дональда Трампа и становится 46-м президентом США. Официально результаты будут объявлены позже, так как команда Трампа намерена оспаривать ряд эпизодов кампании в суде. В таком случае, процесс может затянуться на несколько недель.

Также отметим, что в некоторых штатах, по состоянию на вечер 7 ноября, подсчет голосов не завершен. Однако это уже никак не повлияет на итоговый результат из-за особенностей избирательной системы США.