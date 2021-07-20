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Джеф Безос відлетів у космос та повернувся окриленим

20:04
До зустрічі в космосі - фото 1
До зустрічі в космосі / blueorigin.com

Найбагатша людина світу, 57-річний власник Amazon Джефф Безос, 20 липня здійснив свою першу космічну подорож.

Пряма трансляція польоту проходила на каналі компанії Безоса Blue Origin.

Разом з мільярдером на борту ракети New Shepard були його молодший брат 53-річний Марк, 82-річна льотчиця Воллі Франк і 18-річний Олівер Деймен. Всі вони не професійні астронавти.

Ракета вирушила у космос з аеродрому в Техасі. New Shepard не треба керувати вручну – управління повністю автоматизоване. Сам безпілотний політ тривав 11 хвилин.

Blue Origin здійснить вищий злет ракети Безоса на 86,189 метра за космічний корабель Virgin Galactic.

Джефф Безос опублікував відео зсередини капсули New Shepard. В ході польоту пасажири крутилися в невагомості і грали м'ячиками.

Повернувшись на землю, мільярдер заявив, що до кінця року Blue Origin здійснять ще два пуски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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космос Джефф Безос Новини Технологии
УНІАН
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