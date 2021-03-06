Два народні депутати-медведчукісти виявились громадянами Росії

Таємниця медведчукістів розкрита / Знай

Російська "Новая газєта" у власному розслідуванні виявила, що мінімум 2 народні депутати Верховної Ради - громадяни Росії. Мова йде про соратників Медведчука - Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ренат Кузьмін і Тарас Козак неодноразово літали до Москви та на окупований Крим й користувалися російськими паспортами.

Нині підсанкційний Козак користувався паспортом РФ тільки для поїздок з Росії до Молдови, а ось у європейські вояжі брав український.

Журналісти підрахували, що Кузьмін з 2015 року здійснив близько 240 польотів до Росії та на окупований Кремлем український півострів, побивши рекорд серед поїздок своїх колег.

Вилітаючи з Росії у треті країни (Гонконг чи Домініканську республіку), Кузьмін брав закордонний паспорт РФ неідентифікованої серії.

Тарас Козак, медіа якого прикрили санкціями через поширення кремлівської пропаганди, користувався російським закордонним паспортом лише в межах поїздок з Росії до Кишинева. У європейські поїздки він брав український.

Джерело газети у СБУ повідомило про російський паспорт й у цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. До введених Україною санкцій жінка не приховувала свого громадянства РФ й активно користувалася паспортом країни-агресора у польотах з Москви до Сімферополя, Мінська, Анапи, Стамбула, а також Ростова.